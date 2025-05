Blocco a Roma mercoledì 28 maggio, traffico in tilt: come muoversi

Mercoledì 28 maggio la situazione della viabilità a Roma potrebbe essere complessa per un nuovo blocco. Ecco come muoversi.

Roma è la città eterna, ogni anno visitata da tantissimi turisti, italiani e stranieri. Chi arriva qui in auto o con un mezzo privato, sa quanto la situazione del traffico sia delicata. In effetti, specie negli orari di punta, spesso si procede a passo d’uomo per quanto le strade sono congestionate.

Poi, periodicamente, viene indetto anche qualche blocco a Roma, come quello di mercoledì 28 maggio, che probabilmente manderà il traffico in tilt. Ecco cosa succederà in questa data e come muoversi senza intoppi.

Come muoversi durante il blocco a Roma di mercoledì 28 maggio

Molte persone a Roma si spostano con le proprie auto, contribuendo così ad alimentare il traffico. Altre persone, invece, utilizzano i mezzi pubblici (bus, metro, tram) ma spesso sono questi a fare sciopero e allora chi è abituato ad usarli, deve trovare un modo alternativo per farlo.

Per fortuna ci sono i taxi:questi agevolano gli spostamenti di tutti, dai cittadini ai turisti, permettendo di raggiungere qualsiasi luogo della Capitale anche in situazioni molto delicate (si pensi ad esempio a qualche giorno fa quando si è tenuto il Conclave che ha portato all’elezione del nuovo Papa).

Però mercoledì 28 maggio a Roma è previsto proprio uno sciopero dei tassisti che probabilmente manderà il traffico in tilt. La categoria dei tassisti infatti rivendica maggiori diritti e dunque, con un comunicato, il sindacato Usb che difende i diritti di questi lavoratori, ha indetto questo sciopero.

Questo riguarderà tutto il territorio della Capitale e quindi sarà obbligatorio utilizzare solo i mezzi di trasporto per muoversi, quindi bus, metro o tram. I tassisti, sempre disponibili quando a scioperare sono gli altri mezzi di trasporto, sono puntuali ed affidabili, ma questa volta scioperano per richiedere migliori condizioni di lavoro e diritti.

Probabilmente questo non sarà l’ultimo degli scioperi di questa categoria di lavoratori e c’è da attendersi anche qualche nuovo blocco oltre a quello di mercoledì 28 maggio. Per quella data, comunque, si raccomanda di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico (tram, metro, bus) per spostarsi. Sia cittadini romani che studenti che turisti dovrebbero farlo per non mandare in tilt il traffico. Infatti i mezzi pubblici della Capitale garantiranno una capillare copertura per raggiungere tutti i principali punti di interesse della città.