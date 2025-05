La Roma di mister Claudio Ranieri ci mette il suo. Ma contro la Dea è mancato il guizzo vincente per portare a casa almeno un punto che sarebbe stato oro per la lotta Champions. L’ultima sconfitta in campionato risaliva a dicembre contro il Como (2-0). Non basta la testata di Cristante: Gasperini ha la meglio, e l’Atalanta conferma il suo posto in Champions League, mentre per i giallorossi sfuma l’occasione di beffare Juventus e Lazio.

Ascolta il commento “A Botta Calda” di Luigi Ferrajolo