Amazon, cerchia subito questa data: sconto del 90% e minimo storico!

C’è una data che tutti dovrebbero segnare sul calendario perché su Amazon ci sarà uno sconto del 90% su tanti prodotti che arriveranno al minimo storico.

Sono tante le persone che comprano su Amazon perché sul famoso marketplace è possibile trovare praticamente di tutto: dall’abbigliamento alla tecnologia, passando per i mobili, i giocattoli per bambini, gli elettrodomestici, gli accessori per la casa e persino i generi alimentari. Si può beneficiare poi di prezzi molto vantaggiosi e anche della consegna direttamente a casa. Così, sicuramente Amazon si è imposto come uno dei modi migliori per fare shopping.

Ma c’è una data da segnare sul calendario perché in questo giorno sarà possibile acquistare su Amazon tanti prodotti ad uno sconto del 90%. Ecco quando approfittare di questa opportunità molto vantaggiosa.

I prodotti con lo sconto del 90% su Amazon

Conviene approfittare dello sconto del 90% su tanti prodotti su Amazon: in particolare tra il 13 e il 14 maggio ci saranno le offerte della Tech Week, quindi è facile intuire che verranno abbassati i prezzi di tanti prodotti tecnologici, come smartphone ed elettrodomestici per la casa.

Ad esempio il prezzo dell’iPhone 16 si trova su Amazon al suo minimo storico (soli 755 euro), con la possibilità di pagare in 12 rate. Chi invece non vedeva l’ora di comprare il Galaxy S25 Ultra, può approfittare di un risparmio di ben 500 euro. Fra gli altri smartphone a prezzi vantaggiosi si trovano lo Xiaomi 14T Pro e lo Xiaomi 14T.

Le auricolari Oppo Enco Buds2 Pro sono scontante invece del 60%. Un altro accessorio molto usato da chi ama la tecnologia è il Powerbank 1000 mAh, il cui prezzo è stato scontato dell’85%. Mentre il Galaxy Watch 7 si trova attualmente ad un prezzo che è il più basso di sempre. Al minimo storico anche il Garmin fenix 7S Pro, un altro smartwatch molto ricercato.

Scontati anche diversi tablet come iPad Pro 11″ oppure Galaxy Tab A9. A parte smartphone e orologi smart, è possibile approfittare anche dello sconto fino al 90% su tanti altri prodotti su Amazon come la Smart TV Samsung Neo QLED 55 pollici, con un risparmio di ben 800 euro, oppure la Smart TV LG 43 pollici, con un doppio sconto. E per migliorare l’audio della propria smart tv si può approfittare di uno sconto incredibile sulla Soundbar Samsung Serie C430.

Per l’igiene della casa e personale ci sono altri prodotti in sconto da Amazon come lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 al 50% di sconto, lo Xiaomi Robot Vacuum T12, il robot aspirapolvere, con 100 euro di sconto, oppure l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 7,60 con lo sconto del 47%.

Infine, la macchina del caffè elettronica NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Mini Me costa solo 59 euro. Insomma, bisogna essere veloci per approfittare di tutte queste e molte altre offerte fino al 90% di sconto su Amazon.