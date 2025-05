Addio ad ante e maniglie unte e appiccicose: da oggi la cucina splende grazie a questo rimedio fai da te

Ante e maniglie della cucina unte e appiccicose? Con questo rimedio torneranno subito pulite e senza nemmeno troppa fatica.

Pulire la cucina, che in genere risulta essere uno degli ambienti di casa in cui si accumula velocemente una gran quantità di sporco, non è di certo una cosa piacevole. Passare ore ed ore a strofinare per rimuovere anche la più piccola macchia di grasso, sicuramente non è il massimo delle aspettative, soprattutto se il tempo a disposizione non sembra essere mai abbastanza.

Ciò che rende complicata la pulizia della cucina, non è tanto rimuovere lo sporco, ma è agire su tutte le superfici in modo tale da essere certi di aver eliminato anche l’alone più invisibile. Infatti, trattandosi il più delle volte di macchie di unto e di grasso, più tempo si lascerà passare e più diventeranno incrostate ed appiccicose, a tal punto che poi sarà davvero difficile riuscire ad rimuoverle rapidamente.

Ante e maniglie della cucine unte ed appiccicose? Ecco il mio segreto per renderle perfette

Per evitare di perdere ore ed ore a pulire la cucina, una delle prime cose che si dovrebbe fare è pulire subito la cucina non appena si è smessa di utilizzarla. Un’operazione che potrà sicuramente essere noiosa, ma che in realtà eviterà di fare tanta fatica dopo. Ed ecco che quindi, sarà fondamentale anche pulire le ante e le maniglie della cucina che spesso raccolgono una gran quantità di sporco, diventando unte ed appiccicose.

Nonostante siano praticamente sotto gli occhi di tutti, il più delle volte non si dedica la giusta attenzione alle ante e alle maniglie della cucina, diventando così un vero ricettacolo di unto, sporco, germi e batteri. Dovrà quindi essere nostra premura agire in modo adeguato, affinché si possa eliminare ogni traccia di sporco. Per farlo, non servono affatto prodotti chimici, ma basteranno due semplici ingredienti ed il gioco è fatto.

Tutto ciò che servirà per agire sullo sporco di ante e maniglie è del bicarbonato e della semplice acqua tiepida. In una ciotola mescolare i due ingredienti fino a quando si otterrà una pasta cremosa. A questo punto, con l’aiuto di un panno in microfibra si passerà questa crema sia sulle ante che sulle maniglie, strofinando delicatamente. Lasciare agire per qualche minuto, dopodiché risciacquare ed asciugare. Ed ecco che anche lo sporco più ostinato sarà completamente sparito senza alcuna fatica.