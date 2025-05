Acqua minerale, è allarme: questo marchio presenta livelli eccessivi di inquinanti

Da un’analisi è emerso un’allarme per quanto riguarda un marchio famoso di acqua minerale: contiene eccessivi livelli di inquinanti.

Gli esperti consigliano di bere ogni giorno almeno due litri di acqua. Quindi quotidianamente portiamo in tavola delle bottiglie di acqua minerale e durante il giorno ne beviamo diversi bicchieri.

Purtroppo però è arrivato un nuovo allarme che riguarda proprio l’acqua alimentare. Da un’analisi recente è emerso che questo marchio presenta livelli eccessivi di inquinanti.

Il marchio di acqua minerale che presenta livelli eccessivi di inquinanti

Un test di Altroconsumo ha evidenziato un nuovo allarme sull’acqua minerale. Pare che un marchio molto famoso sia contaminato da livelli eccessivi di inquinanti.

In particolare l’analisi di Altronconsumo è stata condotta su 21 marche di acqua minerale provenienti da diverse zone dell’Italia (più la Evian, che sgorga dalle Alpi francesi). I parametri presi in considerazione sono stati diversi fra cui la presenza di TFA (acido trifluoroacetico), una sostanza che fa parte della famiglia degli PFAS, derivata dalle attività industriali e che si accumula nell’ambiente, resistendo ai processi di degradazione naturale.

Altri parametri considerati da Altroconsumo sono stati:

la presenza di altri contaminati nell’acqua

la completezza dell’etichetta

il contenuto di sali minerali

la presenza di metalli pesanti

l’impatto ambientale della bottiglia

la presenza di odori sgradevoli

In base a questa analisi, in cinque marchi di acqua minerale sono stati riscontrati alti livelli di TFA, vale a dire: Panna, Esselunga Ulmeta, Levissima, Maniva, Saguaro Lidl. Acqua Fiuggi, invece, pur non contenendo livelli preoccupanti di TFA, ha ricevuto un giudizio negativo per via dell’impatto ambientale dell’imballaggio e dell’eccesso di arsenico.

Per fortuna ci sono 3 marchi di acqua minerale privi di TFA vale a dire acqua Blues Eurospin fonte Sant’Antonio, acqua Conad fonte Valpura e acqua San Benedetta Eco Green fonte Benedicta. In particolare all’acqua minerale Blues Eurospin Sant’Antonio è andato il titolo di ‘Migliore del test’ per gli ottimi risultati in quasi tutti dei parametri analizzati, ma anche quello di ‘Migliore acquisto’ per la convenienza.

Molto conveniente è risultata anche l’acqua Conad Valpura, piazzandosi al terzo posto subito dopo l’acqua San Bernardo Rocciaviva, che ha ricevuto un’ottima valutazione nelle analisi chimico-fisiche. Nella classifica delle acque minerali con giudizio “buono” si sono piazzate anche acqua Vera, San Benedetto Eco Green, Lauretana, Coop Oro, Eva Rocce Azzurre, Carrefour Fucine, Rocchetta e Sant’Anna Rebruant.

Dunque cinque marchi di acqua minerale analizzati da Altroconsumo contengono livelli alti di TFA e, anche se non sono ancora noti gli effetti di questa sostanza sulla salute, si sospettano ripercussioni sulla salute del fegato e sulla fertilità, e attualmente l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta rivalutando la sua sicurezza.