Aceto, ti svelo 7 superfici in casa su cui puoi utilizzarlo senza correre rischi: ecologico ed economico

7 superfici che si possono pulire in casa utilizzando l’aceto: in questo modo saranno pulite, igienizzate e anche prive di calcare.

Sono sempre di più le persone, che in questo ultimo periodo stanno approcciando ad uno stile di vita molto più sano. Questo non vuol dire solo mangiare bene, ma anche modificare completamente le proprie abitudini per adottare misure più green, ecologiche ed ecosostenibili. Ecco che quindi, in casa saranno diversi i cambiamenti da affrontare.

Il primo reale cambiamento si avrà proprio nel mettere da parte tutti quei prodotti chimici che usiamo per le faccende domestiche. Al loro posto invece, si andranno ad adottare dei rimedi naturali che permetteranno di ottenere lo stesso risultato ma senza inquinare e soprattutto senza rilasciare nell’aria sostanze tossiche. Nello specifico, utilizzando l’aceto saranno diverse le superfici che si potranno pulire.

Come utilizzare l’aceto in casa per pulire ben 7 superfici: la casa brilla in modo naturale

L’aceto, è uno di quegli ingredienti che tutti abbiamo in casa e che, senza rendercene conto, è un valido alleato per tantissime faccende domestiche. Infatti, grazie alle sue particolari proprietà permette di igienizzare, smacchiare, neutralizzare i cattivi odori e anche eliminare il calcare. Ecco che quindi, in casa diventerà davvero prezioso e ci permetterà di mettere da parte tantissimi prodotti chimici.

Ma quali sono quindi queste 7 superfici da poter pulire con l’aceto? Vediamole tutte nel dettaglio:

Vetri e specchi: l’aceto, diluito con un po’ d’acqua, rimuove impronte, polvere e segni di calcare senza lasciare aloni; Lavandini e rubinetti: è il prodotto perfetto per eliminare il calcare e donare lucentezza ai rubinetti; Piano cottura in acciaio: anche in questo caso l’aceto sarà perfetto per eliminare sporco, macchie di acqua e incrostazioni di cibo; Cestello della lavatrice: avviare un ciclo a vuoto con dell’aceto all’interno del cestello permetterà di eliminare calcare, sporco e cattivi odori; Pavimenti in gres: diluire aceto e acqua aiuterà a rimuovere lo sporco dai pavimenti o dalle piastrelle donando una lucentezza unica; Frigorifero: usare l’aceto per pulire il frigorifero aiuterà ad avere il massimo dell’igiene e a neutralizzare anche i cattivi odori; Ferro da stiro e bollitore: in questo modo l’aceto andrà ad agire sul calcare e lo rimuoverà senza fatica.

Quindi, utilizzare l’aceto in casa è davvero fondamentale, in questo modo lo sporco verrà completamente rimosso, ma senza usare nulla di pericoloso per la salute e per l’ambiente.