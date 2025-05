7 errori comuni che rovinano la lavastoviglie: hai sempre sbagliato ad utilizzarla

Per non rovinare subito la lavastoviglie sono questi gli errori comuni da non commettere più: abbiamo sempre sbagliato.

La lavastoviglie è uno di quegli elettrodomestici, che da quando è stato introdotto in casa ha sicuramente reso tutto più semplice, facile e veloce. Grazie alle sue impostazioni e ai suo programmi ormai sempre più all’avanguardia, ci permette di ottenere stoviglie sempre perfettamente pulite ed igienizzate senza alcuna fatica.

Ovviamente, non basta soltanto caricarla e avviare il programma per ottenere realmente il massimo del pulito, ma sarà necessario in primis che sia tenuta sempre in ottimo stato e perfettamente igienizzata. In secondo luogo, sarà altrettanto importante usarla in modo corretto, ciò vuol dire, che si dovranno evitare alcuni errori che alla lunga rovinano stoviglie e lavastoviglie stessa.

7 errori da evitare assolutamente se non si vuole rovinare la lavastoviglie prima del previsto

Nonostante l’utilizzo della lavastoviglie è una cosa che facciamo tutti e anche quotidianamente, troppo spesso ancora, si commettono degli errori che alla lunga possono provocare dei danni seri alla macchina stessa e alla stoviglie. Si tratta spesso di disattenzioni banali, ma che con il passare del tempo possono diventare piuttosto rischiosi.

Il primo errore comune è quello di lasciare dei residui di cibo nei piatti. Una disattenzione questa, che potrebbe intasare la lavastoviglie e provocare dei mal funzionamenti. Anche riempire troppo la lavastoviglie è un errore che si commette troppo spesso, pensando così di risparmiare, mentre in realtà si mette la lavastoviglie sotto sforzo e le stoviglie non vengono nemmeno lavate bene. C’è poi chi mette i contenitori in plastica nel reparto inferiore, senza sapere che in quel punto la temperatura e maggiore e gli oggetti si potrebbero deformare.

Arriviamo poi a degli errori che riguardano proprio la trascuratezza della pulizia della lavastoviglie e in questo caso non pulire il filtro e non pulire i bracci irroratori impediscono all’elettrodomestico di funzionare in modo adeguato. Anche usare troppo detersivo non è affatto una buona idea, anzi, più se ne andrà a mettere e meno le stoviglie saranno lavate bene. Infine, è importante prestare attenzione alle posate, perché se caricate con la lama verso l’alto potrebbero rischiare di fare del male. Insomma, per un corretto funzionamento della lavastoviglie, meglio smettere subito di commettere anche uno solo di questi errori.