Vlahović-Juventus: un futuro in bilico tra campo e mercato

Il futuro di Dušan Vlahović alla Juventus si presenta incerto, con il club che valuta diverse opzioni per la prossima stagione. Il contratto dell’attaccante serbo, in scadenza nel 2026, prevede un ingaggio netto di 12 milioni di euro annui, cifra che grava significativamente sul bilancio bianconero .​

Le trattative per un prolungamento contrattuale sono in stallo, e la Juventus sembra orientata a cedere il giocatore al termine della stagione per alleggerire il monte ingaggi e finanziare nuovi acquisti .​

In Premier League, Chelsea e Arsenal hanno mostrato interesse per Vlahović. I Blues potrebbero proporre uno scambio con il giovane portoghese Renato Veiga, mentre i Gunners monitorano la situazione in attesa di sviluppi .​

Nel frattempo, la Juventus si sta preparando a un possibile addio del numero 9, valutando alternative come Victor Osimhen e Joshua Zirkzee per rinforzare l’attacco .​

Con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera, Vlahović ha ritrovato spazio e fiducia, ma resta da vedere se questo basterà a convincere la dirigenza a puntare su di lui anche per il futuro .​

Il finale di stagione sarà decisivo: le prestazioni dell’attaccante serbo potrebbero influenzare le scelte della Juventus e determinare se Vlahović continuerà a vestire la maglia bianconera o intraprenderà una nuova avventura altrove.