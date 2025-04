Uomini e Donne, stop improvviso: la scelta di Mediaset gela i fan

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne: Mediaset cambia il palinsesto dei suoi programmi e decide lo stop improvviso dello show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è senza dubbio uno dei programmi pomeridiani più seguiti della tv italiana. Sono tanti i fan che seguono con passione i troni e i corteggiamenti dei tronisti e delle troniste e dei cavalieri e delle dame dello show condotto da Maria De Filippi, sperando che fra essi sbocci l’amore. Effettivamente il programma ha alle spalle tante storie d’amore nate e sbocciate negli studi, matrimoni, convivenze e figli.

Tutto questo testimonia dunque la veridicità dei rapporti che possono nascere all’interno del programma: proprio per questo tante persone si affezionano molto ai personaggi che si avvicendano di anno in anno. Purtroppo però c’è una brutta notizia per loro perché la Mediaset ha deciso lo stop improvviso di Uomini e Donne e questa arriva come una doccia fredda per tanti appassionati dello show. Ecco cosa succederà.

Stop improvviso per Uomini e Donne

Mediaset ha deciso lo stop improvviso di Uomini e Donne. L’amata trasmissione condotta da Maria De Filippi si fermerà ma per fortuna solo per un giorno. Giovedì 1 maggio, infatti, non andrà in onda il programma dei tronisti e delle troniste e nemmeno Amici 24.

Per la Festa del Lavoro, dunque, ci saranno cambiamenti nel palinsesto di Canale 5: dopo l’appuntamento con Beautiful alle 13:40, non andrà in onda in prima visione nemmeno Tradimento, che cederà il posto ad una puntata speciale di The Family 2, seguito poi dal daytime del reality game The Couple fino alle 16:10. Si riprenderà poi con un altro episodio di The Family 2 fino alle 17.

Nel pre-serale andrà in onda un episodio di Avanti un altro Story e, in prima serata, il film “Cado dalle nubi” di Checco Zalone. Dunque ci sarà lo stop improvviso di Uomini e Donne per il primo maggio ed anche di Amici e Tradimento. Queste trasmissioni riprenderanno normalmente il 2 maggio e i fan non vedono l’ora di capire soprattutto cosa succederà a Tradimento.

Dalle anticipazioni si sa che Guzide scoprirà che Oylum non è la sua vera figlia e dunque si metterà sulle tracce del figlio biologico. Scoprirà nuove verità scomode soprattutto quando saprà che Tarik ha sempre saputo tutto in merito a questa vicenda, ma ha preferito tacere e non dirle nulla.