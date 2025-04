Turetta, la spiegazione dell’incredibile sentenza: “Attenzione a travisare il linguaggio giuridico”

Perché non è stata data l’aggravante di crudeltà a Filippo Turetta?

Come ormai noto, la Corte d’Assise di Venezia ha escluso l’aggravante della crudeltà nella condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Nonostante le 75 coltellate inflitte, i giudici hanno ritenuto che queste fossero frutto di “inesperienza e inabilità”, piuttosto che di una deliberata volontà di infliggere sofferenze aggiuntive o gratuite. La dinamica dell’omicidio è stata valutata come caotica e impulsiva, senza prove che dimostrassero un intento sadico o una sofferenza prolungata separata dalla finalità dell’uccisione.

Processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin: l’imputato Filippo Turetta

Le reazioni

“Come si fa a non vedere la crudeltà in 75 coltellate? Non è solo un gesto fisico, ma anche psicologico. Questa sentenza sembra quasi voler minimizzare un atto così atroce”, ha detto Mauro Corona, scrittore e opinionista.

Elena Cecchettin, sorella della vittima, ha espresso il suo dolore e la sua delusione: “Leggere che non c’è stata crudeltà è un colpo al cuore. Come famiglia, ci sentiamo abbandonati da una giustizia che sembra non riconoscere la gravità di ciò che è accaduto a Giulia.”

Sui social, il malcontento è esploso: “Settantacinque coltellate e non è crudeltà? Che messaggio stiamo mandando alle donne vittime di violenza?”

“Attenzione a travisare il linguaggio giuridico”

L‘avvocato Di Palo ci spiega come il termine “crudeltà” abbia un significato diverso nel linguaggio giuridico. Secondo la Legge l’aggravante della crudeltà identifica infatti un “quid pluris” rispetto all’orreore umano di un certo fatto, cioè una volontà ulteriore di far soffrire oltre a quella di uccidere. Eppure la maggioranza delle persone vede nelle 75 coltellate un’intenzione a far soffrire maggiormente la vittima. Voi cosa ne pensate?

“Bisogna partire da una considerazione di fondo: il termine crudeltà utilizzato da tutti noi nel linguaggio comune è diverso dal concetto di crudeltà da un punto di vista giuridico. L’aggravante della crudeltà e il nostro concetto comune di crudeltà sono due concetti totalmente diversi tra loro. La Corte non ha mai detto, né si sognerebbe mai di dire che il gesto di Filippo Turetta non sia stato crudele nella visione comune che si ha del termine crudeltà. Ha semplicemente detto che non sussistono i presupposti per l’aggravante della crudeltà”.

Un gesto crudele: ma l’aggravante…

“Mi spiego meglio: il gesto di Turetta è stato crudele in senso umano, ma la crudeltà in senso giuridico significa infliggere delle ulteriori sofferenze alla vittima. Sofferenze diverse rispetto a quelle che sono (mi viene da dire impropriamente) normalmente necessarie per causare la morte a qualcuno.

Per uccidere qualcuno è evidente che tu debba essere crudele, ma se nel farlo infliggi delle ulteriori crudeltà, ulteriori condotte simili e ulteriori sofferenze, allora ti può essere applicata l’aggravante crudeltà.



Mi spiego ancora meglio: di 75 coltellate la prima è mortale, le successive 74 vengono inferte quando la vittima è già morta. L’aggravante della crudeltà non c’è, perché non c’è sofferenza ulteriore rispetto a quella iniziale della prima coltellata.

Quando la corte si esprime in termini di “è sintomo di inesperienza”, sta dicendo che lui non ha voluto infliggere una crudeltà ulteriore rispetto a quella necessaria per togliere la vita a Giulia”.

“Lo sbaglio però c’è stato”

“Quando ho letto i titoli di giornale ieri sera ho subito pensato una cosa: sicuramente si poteva scrivere meglio”.