Sono questi gli oggetti da aggiungere in cucina per renderla vintage: cambierà subito aspetto

Come trasformare una cucina classica in una dal design vintage: questi oggetti faranno subito la differenza.

La cucina è uno degli ambienti che ormai viene vissuto sempre con maggiore frequenza, proprio per questo, nel momento in cui si andrà ad arredare dovrà avere le stesse attenzioni che vengono dedicati agli altri ambienti di casa. Nulla dovrà essere lasciato al caso e ogni spazio dovrà essere sfruttato per renderla quanto più pratica possibile.

Se un tempo ciò che si cercava maggiormente quando si arredava la cucina era renderla quanto più funzionale è possibile, magari tralasciando l’estetica e il design, adesso anche l’occhio vuole la sua parte. Ecco perché sempre più persone stanno cercando di cambiare aspetto alle loro cucine ‘datate’, aggiungendo oggetti anche non di valore, che permetteranno di cambiare completamente aspetto.

Questi oggetti aggiunti un cucina le daranno subito un tocco vintage: sono tutti da provare

Per chi ama il vintage, sa benissimo che basterà davvero poco per riuscire a portare questo stile in casa. Anche scavando tra i vecchi scatoloni, si potranno trovare oggetti di un tempo, ma che esposti in casa faranno subito la differenza. Nel dettaglio, stiamo per mostrare quali oggetti sono da mettere subito in cucina per trasformarla in un ambiente di tendenza.

Il primo oggetto che trasformerà lo stile della cucina è il classico candelabro. Quello fatto interamente in ottone o in argento sarà un vero pezzi vintage, che non solo abbelliranno l’ambiente, ma permetteranno anche di creare la giusta atmosfera. I barattoli portautensili sono un elemento immancabile nei negozi dell’usato. Per un’opzione elegante meglio cercare i vasi da confit francesi, ossia dei vasi di terracotta vintage con la metà superiore smaltata, tradizionalmente usati per la conservazione.

Ci sono poi bollitori, utensili e pentole in rame, che non sono difficile da trovare e che una volta esposte in cucina la renderanno subito vintage. Poi ci sono ancora, vasi e brocche che sono un ottimo modo per trasformare gli utensili da cucina in oggetti decorativi. Facilissimi da trovare in giro, possono adattarsi alla perfezione ad ogni spazio. Infine, non possono di certo mancare i cestini di vimini intrecciato, perfetti come portafrutta, porta pane o semplicemente da esposizione. Quindi, per trasformare completamente la cucina, basterà aggiungere uno di questi oggetti e il vintage sarà nuovamente di tendenza.