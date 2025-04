“Sinner innocente”, l’annuncio di questi minuti rende giustizia

Nuovo colpo di scena in merito alla squalifica di Sinner: ecco quanto accaduto proprio in questi ultimissimi minuti.

Jannik Sinner numero 1 al mondo fino agli Internazionali di Roma, torneo che lo vedrà tornare in campo dopo la sospensione di 3 mesi per la positività al Clostebol.

A regalare la certezza al campione di San Candido è il suo amico Matteo Berrettini che ieri si è sbarazzato del n.2 del ranking Atp, Alexander Zverev, al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. 2-6, 6-3, 7-5 il punteggio finale a favore del 28enne romano, che ha disputato 2 ore e mezza di partita da fenomeno vero e rispolverato giocate degne del suo repertorio.

Con questa vittoria, proprio Berrettini eguaglia il primato di Lorenzo Musetti, che fino a qualche ora fa era l’unico italiano ad aver sconfitto un numero 2 sulla terra rossa. Un risultato inaspettato che, a prescindere da quello che sarà il suo cammino a Montecarlo, gli consente di guadagnare ulteriore terreno e altre posizioni nella classifica generale. Ma torniamo a Sinner e alla notizia che tutti i suoi tifosi attendevano con ansia.

Squalifica Sinner, altro colpo di scena: cosa succede

Sinner, dunque, comanderà la graduatoria generale del tennis mondiale almeno fino agli Internazionali, in programma sui campi di Roma dal 29 aprile al 18 maggio. Ora non ci sono più dubbi, così com’è scontato il suo rientro in campo proprio sulla terra romana tra poche settimane: per lui si tratterà della sesta partecipazione agli Internazionali e a fargli compagnia ci saranno anche gli altri italiani Musetti (numero 16 in classifica), Berrettini (34), Cobolli (36), Arnaldi (40), Sonego (41), Darderi (48) e Bellucci (66).

Intanto Patrick McEnroe, fratello di John, è tornato a parlare in queste ore della squalifica di Sinner: “Trovo assurda la tesi secondo cui gli altri giocatori sono stati trattati male e che, di conseguenza, dovremmo trattare male anche Sinner. Non credo assolutamente che Sinner avrebbe dovuto essere sospeso, anzi per me era innocente sulla base di tutte le informazioni in nostro possesso e dei protocolli appropriati“. Dichiarazioni di sicuro importanti che arrivano in un momento della stagione concitato come questo e a poche settimane dal ritorno in campo del numero uno della classifica.

E lo farà a casa sua, davanti ai tifosi italiani che sognano di vederlo subito trionfare dopo lo stop forzato di 90 giorni. Ma occhio ad Alcaraz e soprattutto a quell’Alexander Zverev, che proverà a bissare il successo di un anno fa quando superò a Roma in finale Nicolas Jarry in due set. Lo stesso Zverev che ieri si è arreso a sorpresa a Berrettini e che, dunque, sarà costretto a rimanere ancora nella scia di Jannik Sinner nel ranking Atp.