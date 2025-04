Repetita Juve ▷ Lo Scatto

Forse con un calendario così si va in Champions League pure senza allenatore, quindi a quel punto tanto provare ad arrivare terzi: lo pensano i tifosi più accaniti della Juventus, al pari dei più acerrimi nemici calcistici di Madama. Non è, dunque, lesa maestà nei confronti di Tudor ritenere che il vento favorevole degli impegni in sequenza contro le cosiddette piccole avrebbe in un modo o nell’altro premiato anche Motta, se quest’ultimo non fosse stato esonerato.

Dopo le premesse e le promesse dei coefficienti di difficoltà settimanali, ci sono le partite da vincere, non sempre con facilità, quando arriva chi ha l’acqua alla gola.

Un sinistro di Koopmeiners subito in apertura – sponda di Vlahovic – e un destro di Yildiz – appoggio di Vlahovic 2 – a incrociare, nella parte finale del primo tempo.

Due colpi da biliardo con pericoli leccesi in mezzo e un progressivo coinvolgimento dell’attaccante serbo nella fase offensiva della Juventus. Una squadra solida, con fame agonistica non fiaccata da cerebrali intermittenze, non trascendentale ma lucida nella gestione della palla, con tre o quattro “resuscitati” che George Romero scànsate. Un capitolo a parte: Locatelli, timoniere di regia che lascia una scia di semplificazioni nello scioglimento della manovra.

Padroni di casa un poco più compassati, nell’abbrivio della ripresa, Lecce più lucidamente agguerrito, con baricentro più alto.

Baschirotto alla fine la riapre, Con meritacon la Juventus un poco sulle game, ma è tardi e serve, quel gol, soltanto ad alimentare i rammarichi.

Bianconeri ai quali ora conviene innanzitutto il pareggio tra Atalanta e Bologna e poi il massimo equilibrio possibile nei vari scontro diretti che vedranno protagoniste le loro avversarie, mentre loro sgranocchieranno i pop corn di abbordabili giornate. Lecce sempre più invischiato, nel frattempo, con Venezia ed Empoli lì sotto a due passi e il Parma che è già un passo avanti e che sarà di scena a Firenze.

Tutto aperto, in ogni caso, ma nessuno potrà più sbagliare nulla.



Paolo Marcacci