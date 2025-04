Le reazioni ‘pietose’ dopo la notizia della morte di Papa Francesco ▷ “Non siamo al Grande Fratello”

Arrivata la notizia della morte di Papa Francesco su alcuni canali televisivi sono accadute “scene pietose”: svenimenti, enfasi inappropriate e chi più ne ha, più ne metta. Un esempio in tal senso è stata la conduttrice di Rai1, che ha portato l’attenzione del pubblico più verso se stessa che alla notizia in se.

Daniele Capezzone ha commentato in diretta “non è l’annuncio di uno che esce dalla casa del Grande Fratello o da X Factor, la notizia si deve dare con sobrietà e ci si deve comportare di conseguenza”.

I funerali

Sabato 26 aprile, alle ore 10, si terrà l’ultimo saluto a Papa Francesco.

I funerali, come annunciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, avranno luogo sul sagrato della Basilica di San Pietro e saranno presieduti dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Già prima dell’ufficializzazione della data, numerosi leader internazionali avevano confermato la loro presenza a Roma per rendere omaggio al Pontefice nel giorno delle esequie, e la lista dei partecipanti continua a crescere.

Tra coloro che parteciperanno, figurano nomi di rilievo come Donald Trump e Volodymyr Zelensky.