Non serve restare in casa per alleviare i fastidi dell’allergia: se non fai questo soffri lo stesso

Come comportarsi in casa per alleviare i fastidi dell’allergia di stagione: con queste piccole accortezze si noterà la differenza.

La primavera è senza dubbio una delle stagioni più belle dell’anno. Le giornate si allungano, le temperature iniziano ad essere più miti e piacevoli, ma soprattutto ci lasceremo alle spalle quel grigiore invernale, per lasciare spazio ai colori tipici della natura che si risveglia e rinasce ogni giorni di più.

Tuttavia, nonostante la primavera abbia tantissimi aspetti positivi e non solo quelli citati sopra, non possiamo negare che porta con sé un disagio non da poco e che colpisce ogni anno, sempre più persone, indistintamente da sesso ed età: l’allergia di stagione, un fastidio non di poco conto, soprattutto quando se ne soffre particolarmente, non riuscendo a trovare conforto nemmeno tra le quattro mura domestiche.

Cosa fare in casa per alleviare i fastidi dell’allergia di stagione: solo così si starà meglio

Le riniti allergiche, altro nome con cui è conosciuta l’allergia di stagione, è una reazione del sistema immunitario a sostanze presenti nell’aria durante certi periodi dell’anno, come pollini, erba o spore di funghi. In primavera, nel momento in cui piante e fiori iniziano a rifiorire, la concentrazione di questi allergeni aumenterà nell’aria, provocando i classici sintomi dell’allergia, come naso che cola, starnuti, prurito, occhi che lacrimano e tosse persistente.

Per cercare di alleviare questi fastidi, si pensa che restare chiusi in casa sia la soluzione migliore, senza sapere che in realtà l’aria interna di casa è ben 10 volte più inquinata di quella esterna e che anche la polvere presente contribuisce a peggiorare notevolmente la situazione. Cosa fare quindi per alleviare i fastidi e riposare meglio almeno in casa?

La prima cosa da fare è arieggiare gli ambienti ma negli orari giusti, ossia di prima mattina o in tarda serata, quando l’aria è più fresca e i livelli di pollini nell’aria sono nettamente più bassi. Altra cosa importante da fare è lavare i vestiti che si sono indossati e farsi una doccia appena si rientra in casa, questi due step fondamentali elimineranno tutto il pollino portato addosso. Infine, mantenere gli ambienti interni sempre ben puliti, evitando accumuli di sporco e polvere. Con queste piccole accortezze si potranno alleviare i fastidi più comuni e si potrà stare decisamente meglio.