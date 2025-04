Milan, la Coppa Italia salverebbe la stagione? L’analisi di Nando Orsi

Il Derby della Madonnina torna protagonista questa sera, mercoledì 23 aprile 2025, con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Dopo l’1-1 dell’andata, tutto è ancora in gioco per conquistare un posto nella finale di Roma. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, in un San Siro che stavolta avrà l’atmosfera delle grandissime occasioni.

L’Inter di Simone Inzaghi arriva al match con una formazione quasi al completo, nonostante le assenze di Dumfries, Thuram e Zielinski. In attacco, Lautaro Martinez sarà affiancato da Correa, mentre a centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In difesa, confermati Pavard, Acerbi e Bastoni.

Per Conceição, il derby rappresenta un’occasione cruciale per rilanciare la stagione rossonera, dopo la recente sconfitta contro l’Atalanta che ha lasciato il Milan al nono posto in Serie A. Nell’immediato post partita della scorsa domenica, il tecnico portoghese ha espresso ai vari media una chiara frustrazione per le continue speculazioni sul suo futuro.

“Il mio futuro. Quando sono arrivato qua ho vinto la Supercoppa e contro il Cagliari hanno cominciato a parlare del mio futuro. Non c’è stabilità, dobbiamo capire che dobbiamo lavorare oggi per essere migliori domani. Se pensiamo tra un mese non è facile. Non hanno rispetto, parlano già come se il prossimo allenatore del Milan sia uno che non ha mai fatto calcio. Il mio futuro è domani, è provare a vincere questo titolo. Non so da quanto una squadra storica come il Milan non vince due titoli in una stagione“.

Con la qualificazione alla Champions League sempre più lontana, la Coppa Italia rappresenta probabilmente l’ultima vera possibilità per dare un senso positivo al lavoro svolto da Conceição in questi ultimi mesi. Ma considerando il rango e le aspettative di un club grande come il Milan, basterebbe davvero vincere la vittoria della Coppa per “salvare” la stagione?

Questo il nodo esposto da Nando Orsi, che a riguardo, in diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, ha espresso più di una perplessità.

Milan-Inter, Coppa Italia | Orsi: “Per me, nonostante tutto, i rossoneri sono favoriti. Vedo un derby molto equilibrato”

“Parliamoci chiaro, Conceição la stagione non se la gioca. Perché comunque vada non rimarrà a fare l’allenatore del Milan. Secondo me l’annata dei rossoneri è pessima, anche se vincessero la Coppa Italia. È vero che hanno vinto la Supercoppa, ma insomma… Delle volte tu la stagione la salvi così, secondo me, solo sei una squadra media e vinci una di queste due cose. Ma quando sei un grande club, e fai un campionato così, per me la Coppa Italia non ti salva la stagione. Certo, è sempre meglio portare un trofeo a casa… Ma anche passando il turno non è comunque niente di scontato. Il Bologna in finale sarà un cliente scomodo per chiunque dovesse arrivare a Roma“.

Sulla partita: “Detto questo, l’unica impennata che il Milan ha avuto quest’anno, secondo me, oltre alla partita di Madrid, è stata quella nei derby. I derby sono stati sempre appannaggio dei rossoneri. A prescindere dal risultato, mi sono sembrati sempre più freschi, più vivi. Certo l’Inter è infuriata, dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna. Ma vedo un derby equilibrato, e per me il Milan resta favorito: lo vedo più concentrato“.