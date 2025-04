Il Milan attacca, l’Atalanta vince in contropiede: rossoneri noni sommersi dai fischi

L’Atalanta vince di misura in casa del Milan con una partita sottotono, ma attenta in difesa ed efficace in fase offensiva. Ederson sfrutta la migliore occasione della partita e segna di testa il gol del definitivo 1 a 0. Il Milan ancora una volta ha mostrato i limiti della sua rosa, l’approccio dei calciatori di casa è stato buono, ma a parte le intemerate di Leao e Theo Hernandez, gli spunti offensivi di Jovic e compagni sono risultati inefficaci. L’altra vera azione da gol della partita è della Dea con Lookman che si vede respingere da una caviglia rossonera un pallone diretto verso la porta. In casa Milan, se Pulisic è apparso sottotono, i subentrati hanno confermato il disastro del mercato di gennaio.

Joao Felix e Gimenez non solo fanno da panchinari a Jovic, ma nelle gerarchie sono anche dopo Abraham. Se la scelta di Conceicao a qualcuno potrà sembrare singolare, basta vedere le scelte offensive dei due acquisti milanisti per capire perché i due restano spesso in panchina. Felix tocca tanti palloni ma li sbaglia tutti, Gimenez nemmeno tocca palla. La squadra di Gasperini consolida il terzo posto, pur dimostrando di non essere in piena dorma. Il Milan dimostra ancora una volta di valere il nono posto, nulla più. A tratti, più che un big match, la partita ha preso i connotati della gara tra una piccola e una grande del nostro campionato.