Il Paradiso delle Signore si ferma, cambia il palinsesto Rai: fan delusi

Dopo Pasqua e Pasquetta cambia nuovamente il palinsesto Rai e Il Paradiso delle Signore si ferma, causando amarezza fra i fan. Ecco quando non andrà in onda.

Sono tante le persone che ogni pomeriggio seguono le avventure delle Veneri e degli altri protagonisti de “Il Paradiso delle Signore” e si informano sulle anticipazioni delle prossime puntate. Dopo Pasqua e Pasquetta c’è però una brutta notizia per tutti i fan della soap opera.

Infatti il palinsesto Rai cambia e Il Paradiso delle Signore si ferma. Ecco quando non andrà in onda e perché.

Quando si ferma la messa in onda de Il Paradiso delle Signore

Nelle ultime ore il palinsesto Rai ha subìto diversi cambiamenti anche a causa della triste scomparsa di Papa Francesco. Già il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, Il Paradiso delle Signore non è andato in onda, ma riprenderà regolarmente martedì 22 aprile. Tuttavia i fan devono fare i conti con una brutta notizia.

La serie tv si fermerà nuovamente e non andrà in onda nemmeno venerdì 25 aprile, perché alle 15:40 sui Rai Uno ci sarà uno speciale del Tg1 dedicato alla Festa della Liberazione. Bisognerà allora attendere direttamente lunedì 28 aprile per seguire nuovamente le avventure dei protagonisti del grande magazzino di Milano. Con il fiato sospeso dunque tutti coloro che seguono la soap dove sono tante le cose che accadranno.

Stando agli episodi andati in onda e che verranno trasmessi prossimamente, Marcello inizierà ad indagare su Rita, raggiungendola persino a Torino, per capire se sia stata lei a passare il bozzetto dell’abito di punta della collezione di Botteri alla Galleria Milano Moda. Carmelo, invece, giungerà a Milano per scoprire che suo figlio Mimmo è stato sospeso dal suo ruolo di Carabiniere e ovviamente non la prenderà bene, tanto da obbligare il giovane a fare ritorno in Sicilia.

Ma la serie si incentrerà anche sulle vicende degli altri personaggi come la contessa di Sant’Erasmo, Marta Guarnieri e il suo amato, il dottore Enrico. Pare infatti che proprio la ragazza sarà vittima di un agguato in casa da parte di coloro che non vogliono che il dottore vada a testimoniare al processo. Non si sa ancora se si salverà o meno. Appuntamento imperdibile dunque per gli ultimi episodi della soap prima dello stop del 25 aprile e prima della fine della stagione, che si terrà il 2 maggio.