Ho detto addio alla classica cappa che avevo in cucina: l’alternativa è molto più pratica e funzionale

La classica cappa da cucina ormai è cosa da casa delle nonne: in quelle moderne ci vuole quest’alternativa, è decisamente innovativa.

La cappa aspirante è una degli elementi più importanti della cucina. Grazie alle sue funzioni, permette di assorbire fumi e odori che si formano in questo ambiente durante la cottura dei cibi. Si tratta di un elemento estremamente importante e che difficilmente potrà essere eliminato.

Esistono tantissime tipologie di cappa, capaci di adattarsi ad ogni tipi di esigenza e ad ogni stile scelto per la propria casa. Ci sono quelle in acciaio ben in vista, quelle integrate all’interno dei mobili e quelle più moderne a libera installazione, che in genere vengo fissate al soffitto in corrispondenza del piano cottura. Indipendentemente dalla loro forma, la funzione sarò praticamente identica e sarà un elemento essenziale in cucina.

La classica cappa ha ormai finito di esistere, ecco come sarà il modello del futuro

Tuttavia, esattamente come capita per tutti gli altri elementi presenti in casa, anche la cappa da cucina è soggetta non solo alla moda del moderno, ma avanza anche con il progredire della tecnologia, e in questo settore si sono fatti decisamente passi da gigante. A tal proposito, infatti, esiste una nuova tipologia di cappa aspirante, che risulta essere molto più all’avanguardia delle precedenti.

Per quanto siano fondamentali in cucina, non si può di certo nascondere quanto alcune tipologie di cappa risultino essere particolarmente ingombranti e poco funzionali. Per non parlare della difficoltà che si riscontra nel pulire in modo adeguato. Ebbene, tutto questo sembra ormai essere pronto a finire, grazie ad un nuovo modello molto più tecnologico: la cappa a scomparsa nel piano cottura.

Si tratta di un modello decisamente innovativo e che risulta essere più pratico e funzionale dei precedenti. Infatti, grazie al fatto che potrà essere azionata solo se strettamente necessario, non si avrà l’obbligo di tenere quell’ingombro in mezzo. Una cappa integrata direttamente nel piano cottura, che funziona esattamente come un modello classico, con l’unica differenza che sarà più bella da vedere e anche più facile da pulire. Una soluzione che al momento è integrata nei soli pianti ad induzione, ma che non si esclude possa diventare un elemento essenziale per ogni tipologia di cucina.