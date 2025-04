Grande dolore per Elena Sofia Ricci, messaggio commovente: lutto in tv

L’attrice Elena Sofia Ricci sta attraverso un momento di grande dolore e il suo messaggio per il lutto che sta affrontando ha incontrato la solidarietà di tutto il web.

Elena Sofia Ricci è senza dubbio una delle attrici italiane più amate. Di lei tutti ricorderanno il ruolo dell’amata suor Angela in “Che Dio ci aiuti!” ma in realtà l’attrice ha interpretato tanti personaggi diversi in fiction e film di successo.

La Ricci condivide spesso sui social tratti della sua vita privata e sul set e di recente non ha mancato di dedicare un post ad una persona cara che ha perso. Il messaggio commovente ha fatto il giro del web ricevendo tanta solidarietà e messaggi di affetto e vicinanza.

Il messaggio di dolore di Elena Sofia Ricci per il lutto che sta affrontando

Capita spesso, dopo un grande lutto (specie alle persone dello spettacolo), di dedicare alle persone scomparse un ricordo, un messaggio che ricordi per sempre quella cara persona che non c’è più. Così è successo all’amata attrice Elena Sofia Ricci.

Dopo la perdita del collega de “I Cesaroni”, Antonello Fassari, in un recente post sul suo profilo Instagram, l’attrice ha voluto ricordare un altro suo grande amico scomparso, il regista e scrittore Angelo Longoni, noto per diversi spettacoli tra tv, cinema e teatro. Le sue parole sono piene di dolore ma fanno intuire la grande stima e amicizia che ci fosse fra i due.

L’attrice ha scritto, infatti: “Angelo! Amico e artista dall’animo cosi dolce e speciale, te ne sei andato anche te? Che dolore indicibile! Ti porterò sempre nel cuore, grata per le occasioni meravigliose che mi hai donato e per l’affetto che hai avuto per me in tutti questi anni. Stringo forte con tutta la forza e l’amore possibile la tua Eleonora e le tue dolcissime ragazze. Mi mancherai tanto.”

Sotto il post di Elena Sofia Ricci non mancano i commenti di altri personaggi dello spettacolo che probabilmente conoscevano il regista ma anche di altre persone che seguono con affetto l’attrice e che le si stringono “virtualmente” attorno in questo momento di dolore.

Longoni, che ha pubblicato diversi film molto noti, è stato il regista della miniserie di Caravaggio e di film come “Uomini Senza Donne” e “Naja”. È morto all’età di 68 anni e il suo funerale si terrà mercoledì 23 aprile alle ore 12 presso la Chiesa di Santa Maria a Trastevere, a Roma.