Divieto di balneazione a pochi passi da Roma: in queste spiagge non puoi fare il bagno

Vicino Roma ci sono tante spiagge meravigliose dove però non si può fare il bagno. È stato disposto il divieto di balneazione in queste località.

Tutti quanti conoscono il Lazio per la Capitale, Roma, ma ovviamente in questa regione ci sono tantissimi altri posti da scoprire, come borghi suggestivi, bellezze naturali e persino spiagge meravigliose.

Purtroppo, però, per il 2025 la Regione Lazio ha disposto il divieto di balneazione in molte spiagge a pochi passi da Roma. Ecco dove non ci si potrà fare il bagno quest’estate e perché.

In quali spiagge vicino Roma c’è il divieto di balneazione

La regione Lazio può vantare alcune spiagge molto belle e rinomate, ritenute da Arpa di qualità “eccellente”. Purtroppo, però, ce ne sono altre in cui per l’estate 2025 è stato disposto il divieto di balneazione e il motivo di questa decisione è molto serio.

A causa dell’inquinamento, infatti, non ci si può fare il bagno o meglio non è consigliabile farlo. Fondamentalmente si tratta di alcune spiagge che si trovano vicine ai porti e alle foci dei fiumi e che già negli scorsi anni furono ritenute inquinate e non idonee. Molte di queste si trovano a pochi passi da Roma:

a Civitavecchia : da 1400 mt sx Torre Valdaliga a Porto di Civitavecchia, Foci Fossi Infernaccio e Scarpatosta, Porto di Traiano

: da 1400 mt sx Torre Valdaliga a Porto di Civitavecchia, Foci Fossi Infernaccio e Scarpatosta, Porto di Traiano a Santa Marinella : Foce Fosso delle Guardiole, da Porticciolo di Santa Marinella a Foce Fosso Santa Maria Morgana, Foce Fossi Castelsecco e delle Buche, Foce Fosso di Pontenuovo, Poligono militare di Santa Marinella fino a confine comunale

: Foce Fosso delle Guardiole, da Porticciolo di Santa Marinella a Foce Fosso Santa Maria Morgana, Foce Fossi Castelsecco e delle Buche, Foce Fosso di Pontenuovo, Poligono militare di Santa Marinella fino a confine comunale a Cerveteri : da confine comunale Poligono militare a Foce Fosso Turbino, Foce Fosso Zambra

: da confine comunale Poligono militare a Foce Fosso Turbino, Foce Fosso Zambra a Ladispoli : Foce Fossi Vaccina e Sanguinara, e a Fiumicino Foce Fosso Cupino, Foce Fosso delle Cadute, Foce Fosso Tre Denari, Foce Fiume Arrone, Foce Fiume Tevere, Sinistra Foce Fiume Tevere

: Foce Fossi Vaccina e Sanguinara, e a Fiumicino Foce Fosso Cupino, Foce Fosso delle Cadute, Foce Fosso Tre Denari, Foce Fiume Arrone, Foce Fiume Tevere, Sinistra Foce Fiume Tevere a Roma : Destra Foce Fiume Tevere e Tenuta Presidenziale

: Destra Foce Fiume Tevere e Tenuta Presidenziale a Pomezia : Foce Fosso Pratica, Foce Fosso della Crocetta, Foce Fosso Orfeo, 250 m sx Fosso Rio Torto, Sinistra Foce Rio Torto

: Foce Fosso Pratica, Foce Fosso della Crocetta, Foce Fosso Orfeo, 250 m sx Fosso Rio Torto, Sinistra Foce Rio Torto ad Ardea : Destra Foce Rio Torto, Foci Fosso Grande e Fosso Moletta, Foce Canale Biffi, Foce Fosso del Diavolo, Foce Fosso Caffarella

: Destra Foce Rio Torto, Foci Fosso Grande e Fosso Moletta, Foce Canale Biffi, Foce Fosso del Diavolo, Foce Fosso Caffarella ad Anzio : Foce Fosso Cavallo Morto e la zona del porto

: Foce Fosso Cavallo Morto e la zona del porto a Nettuno: dal porto a 300m sx Fosso Loricina, e la zona del poligono militare

Oltre alle spiagge, ci sono anche dei laghi in cui è stato stabilito il divieto di balneazione: come a Bracciano, a Foce Fosso del Diavolo, Foce Fosso Quadri, Foce Fosso Della Mola, Foce Fosso Grotta Renara, Foce Fosso della Fiora, Foce Fosso Vicarello, Foce Fosso Conca e Foce Fosso Casacci.

Da segnalare anche spiagge dove non ci si può fare il bagno in provincia di Latina:

a Terracina : foce del fiume Astura, Foce Acque Alte – Moscarello e la sinistra della foce Rio Martino

: foce del fiume Astura, Foce Acque Alte – Moscarello e la sinistra della foce Rio Martino a Sabaudia : a destra della foce Rio Martino

: a destra della foce Rio Martino a San Felice Circeo : in tutta la zona del porto

: in tutta la zona del porto a Terracina : Foce Fiume Portatore – Porto Badino e la zona del porto di Terracina

: Foce Fiume Portatore – Porto Badino e la zona del porto di Terracina a Minturno: dalla foce del fiume Garigliano al confine regionale, il Porticciolo, e poi i porti di Ponza e Ventotene

Divieto di balneazione anche nel porto di Sperlonga e da Punta Stendardo al Porto di Gaeta, il porto di Formia e Foce Rio Santa Croce. Infine, in provincia di Viterbo non sono balneabili le acque a Montalto di Castro da Da Tenuta Marchese Guglielmi a Foce Fiume Fiora, mentre a Tarquinia non ci si può fare il bagno nell’area del poligono militare e presso la foce del fiume Marta.

Per quanto riguarda i laghi, non sono balneabili il porto di Capodimonte fino al lago di Bolsena, ma anche il porto di Marta e il porto di Bolsena. Insomma, sono tantissime le spiagge dove non ci si potrà fare il bagno, così come i laghi non balneabili. Per fortuna nel Lazio ci sono tante altre spiagge eccellenti e bellissime dove ci si potrà rilassare e divertire in famiglia, in coppia o con i propri bambini, senza il rischio di inquinamento.