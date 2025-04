Inzaghi stizzito ▷ “Due mesi che giochiamo in quattordici, ma si parla solo delle assenze del Bayern”

Alla vigilia della sfida europea contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi non ci sta e, in conferenza stampa, punta il dito contro la narrativa mediatica che pone l’attenzione da giorni sulle numerose defezioni dei bavaresi per infortunio: “Si parla solo degli infortunati del Bayern, ma anche noi ne abbiamo, e non è vero che siamo al completo” ha dichiarato con tono visibilmente infastidito. L’allenatore nerazzurro ha poi snocciolato l’elenco delle assenze pesanti per l’Inter: Asllani squalificato, Correa non inserito in lista UEFA, oltre agli indisponibili Taremi, Zielinski e Dumfries. “Abbiamo cinque giocatori fuori, ma sembra che siano solo loro a essere in emergenza, giochiamo da due mesi in quattordici, Martedì sera forse arriviamo a sedici, ma continuate a parlare soltanto delle assenze del Bayern” ha aggiunto Inzaghi, evidenziando uno squilibrio, a suo dire, nella narrazione prepartita.

Il tecnico piacentino ha sottolineato le difficoltà affrontate anche nell’ultima gara di campionato contro il Parma, dove l’Inter ha dovuto gestire diverse uscite per infortunio: “Sabato ho dovuto fare quattro cambi forzati. Non lo dice nessuno, ma anche noi arriviamo a questa gara con tanti problemi”. Inzaghi ha insistito sul fatto che la squadra è pronta a reagire, nonostante le difficoltà: “Affrontiamo una delle favorite per la vittoria finale, insieme al Real Madrid, ma sappiamo cosa vogliamo. Abbiamo grande rispetto per il Bayern, ma vogliamo dire la nostra”.

Nel corso della conferenza, Inzaghi ha, tra le altre cose, spostato il focus sul lavoro del gruppo e sull’importanza di non cercare alibi: “Chi scenderà in campo darà tutto, come sempre. Non vogliamo piangerci addosso, ma nemmeno far passare l’idea che siamo al completo mentre loro sono decimati”.