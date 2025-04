Derby di Roma, la sfida dei budget e degli ingaggi: al campo l’ultimo verdetto

Lo chiamano “derby”, ma è molto di più. Questa sera, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà la cornice infuocata di un match che vale una fetta d’Europa, ma anche orgoglio, storia e dominio cittadino.

Le due squadre arrivano al confronto in condizioni diverse, ma con un solo obiettivo: vincere. La Roma ha cambiato passo da febbraio in avanti, con una serie di risultati utili che l’hanno proiettata ai margini della zona Champions. La Lazio, invece, viene da una serie di risultati altalenanti, la vittoria importantissima con l’Atalanta in campionato e l’inaspettata sconfitta con il Bodo in Europa League.

Ma in campo quale sarà il valore delle rose? Esiste un reale favorito? In campo, si conteranno gli uno contro uno, i duelli a centrocampo, i nervi saldi dietro e la qualità davanti. Non le etichette da Champions League o i costi dei cartellini. Non è solo una questione di budget. Non è una corsa tra chi spende di più e chi ha il miglior ufficio stampa. È il derby. E il derby, si sa, ha regole tutte sue.