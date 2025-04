Orsolini, Napoli ringrazia ▷ Lo Scatto

Se i tifosi del Napoli e il Napoli stesso ora guardano la classifica, comprensibilmente, l’Inter e gli interisti devono meditare sulle partita: 90′ più recupero consistenti in un percorso irto di criticità, con più rischi che occasioni e con qualche episodio che Colombo avrebbe potuto giudicare e interpretare diversamente.

Evanescente Correa, i nerazzurri perseguono una maggiore profondità dell’azione con gli ingressi di Taremi in luogo del Tucu e di Frattesi per Mkhitaryan. La ripresa però, rispetto a un primo tempo nel corso del quale si era vista una maggiore pressione bolognese (ma con l’Inter vicina al gol col colpo di testa di Carlos Augusto), vede Bologna e Inter andare a sbattere l’una contro l’altra, con l’intensità della partita che tutto sommato non cala ma con la produzione di occasioni che sembra abbassarsi drasticamente, fino al ritrovato forcing rossoblu del finale. Lì è mancata l’Inter: quanto pesano le decisioni di Inzaghi?

Tensione a bordo campo, in assoluto e tra le panchine, come testimoniano le espulsioni di Italiano e del vice di Inzaghi Farris.

Alla fine, con l’ingresso di Orsolini che apparentemente non offre al Bologna il “boost” che sarebbe stato lecito aspettarsi, tutti tracciano bilanci su un probabile zero a zero che direbbe che il Bologna ha ritrovato la compattezza smarrita contro l’Atalanta, e che l’Inter avrebbe superato l’esame più scorbutico tra quelli che le restano in calendario.

Quando arriva la volée del sette bolognese, spettacolare e pesantissima per le sorti del campionato, vibra la penisola del pallone; perché i destini ora giocano a dadi con gli episodi che verranno.

Note a margine: Lautaro e compagni nervosi, forse troppo; Spalletti, quando ti accorgi di Orsolini?