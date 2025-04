Addio Verstappen, ora non ci sono più dubbi: dove correrà l’anno prossimo

Continuano a circolare insistenti le voci sulla fine del rapporto tra Max Verstappen e la Red Bull, visto anche un inizio di stagione non così brillante.

Un inizio altalenante di stagione quello di Max Verstappen, campione del mondo in carica di Formula 1. Dopo il trionfo in Giappone, primo personale nel 2025, il fuoriclasse della scuderia Red Bull ha raccolto un deludente sesto posto nell’ultimo gran premio in Bahrein, figlio di alcune strategie non azzeccate tra pilota e team tecnico.

Non bastasse un avvio non così scintillante, il quattro volte campione del mondo di F1 continua ad essere al centro di voci insistenti, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro professionale lontano da Milton Keynes. Si parla infatti di un addio anticipato di Verstappen alla Red Bull, nonostante un contratto siglato fino al 2028.

C’è chi dice che l’olandese non sarebbe più gradito alla scuderia, per via del calo di rendimento. Ma ultimamente è uscita la notizia di una mega-proposta dell’Aston Martin, che sta per passare nelle mani del fondo arabo Pif, pronto a ricoprire d’oro Verstappen con un contratto faraonico da 264 milioni.

Verstappen via dalla Red Bull nel 2026: Horner fa chiarezza

Voci che risuonano in tutto il Circus, ma alle quali ha risposto con fermezza il team principal Christian Horner, punto di riferimento della Red Bull da anni. Durante le prove libere del GP di Arabia Saudita, il dirigente britannico ha voluto smentire l’ipotesi di un addio anticipato di Max Verstappen, facendo intendere che a Milton Keynes si punterà ancora sull’olandese.

Horner ha utilizzato la parola ‘rumore’ per sintetizzare il tam tam mediatico alle spalle di Verstappen: “C’è tanto rumore fuori dalla squadra, ma Max è parte del nostro progetto, il resto sono solo speculazioni. L’anno prossimo sarà assolutamente un pilota della Red Bull“.

E pensare che Helmut Marko, consulente tecnico Red Bull ed ex storico pilota, aveva evidenziato le proprie preoccupazioni sul valore della monoposto e sull’automatico addio di Verstappen. Ma Horner si è sentito di rassicurare tutti, facendo intendere come Max sia al centro dei dialoghi su come migliorare le prestazioni della vettura.

La folle proposta del fondo Pif per Verstappen

Come anticipato, una delle voci che sta rimbalzando maggiormente riguardo al futuro di Verstappen arriva dall’Arabia Saudita, proprio dal paese in cui si correrà domenica il prossimo gran premio di Formula 1.

Il fondo sovrano Pif, che detiene già quote ed azioni della scuderia Aston Martin, avrebbe deciso di puntare tutto su Verstappen, magari approfittando del momento delicato tra il pilota olandese e la Red Bull. Pronti 88 milioni di euro a stagione per tre anni, una cifra impressionante che potrebbe far vacillare il campione in carica.

Pif ha da tempo messo in evidenza come sia attratto dall’ingaggio di grandi fuoriclasse per i propri asset sportivi. Lo stesso fondo ha dato il là nel 2023 alla grande caccia del campionato saudita ai migliori calciatori occidentali, convincendo un certo Cristiano Ronaldo a trasferirsi all’Al-Nassr con un ingaggio da circa 200 milioni di euro annui.