4 tips+1 per ottenere una lavatrice pulita e senza cattivi odori: non tutti li conoscono

5 consigli in totale per ottenere una lavatrice pulita e per eliminare del tutto anche i cattivi odori: sembrerà come appena acquistata.

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che ci ha completamente cambiato il modo di lavare il bucato. Grazie alle sue funzione sempre più tecnologiche, infatti, ci permette di ottenere dei capi perfettamente puliti ed igienizzati senza alcun tipo di fatica. Basterà caricarla, mettere i detergenti giusti e dopo aver selezionato il programma lei penserà a fare tutto il resto.

Ovviamente, affinché la lavatrice possa svolgere sempre al massimo le sue funzioni, senza andare anche ad impattare sulla bolletta elettrica, sarà molto importante che sia sempre ben pulita ed igienizzata in ogni sua parte. In questo modo, non solo eliminerà a fondo tutto lo sporco, ma consumerà il giusto.

Come avere una lavatrice sempre ben pulita con 5 piccolissimi consigli

La pulizia della lavatrice è un passaggio fondamentale per preservar prima di tutto il corretto funzionamento dell’apparecchio, e in secondo luogo sarà importante per ottenere capi realmente puliti e profumati. Tuttavia, nonostante si tratti di uno step necessario in molti tendono a trascurarla completamente, correndo così dei seri rischi. Ecco quindi, 4+1 consigli per una lavatrice perfetta.

Ma quali sono quindi, questi consigli per ottenere una lavatrice sempre bel pulita? Scopriamoli nel dettaglio:

Usare spesso cicli ad alte temperature: questa funzione non solo servirà per igienizzare il bucato, ma permetterà anche di eliminare residui di sporco dalla lavatrice, eliminando anche i cattivi odori; Pulire filtro e guarnizione: sono due elementi importantissimi della lavatrice e pertanto dovranno essere puliti periodicamente, soprattutto se si tende ad usare molto spesso la lavatrice; Pulire cestello e cassetto: anche queste due parti riescono a catturare una quantità di sporco davvero impressionante, ecco perché sarà importante pulirli spesso, ma soprattutto sarà fondamentale lasciarli aperti alla fine di ogni lavaggio, evitando così la formazione della muffa; Avviare dei cicli di lavaggio a vuoto: almeno una volta al mese, avviare un ciclo di lavaggio a vuoto con acido citrico, permetterà una pulizia profonda della lavatrice; Usarla in modo adeguato: ovviamente per una lavatrice perfetta, anche il modo di usarla inciderà molto. Quindi, utilizzarla con cura, senza sovraccaricare il cestello e senza usare troppi detersivi, permetterà una lunga durata.

In conclusione, per ottenere una lavatrice perfetta, senza sporco e senza cattivi odori, basterà seguire questi semplici consigli e non si correranno rischi.