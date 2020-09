Succede anche questo in campagna elettorale. Stamani a Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, nel pieno della corsa per le elezioni regionali del Veneto un candidato dei “Verdi” è stato vittima di un brutto gesto: alcuni militanti di Fratelli d’Italia hanno cosparso il suo materiale elettorale di gel disinfettante.

Lui si chiama Jacopo Giraldo, giovane attivista ed ecologista, che ha raccontato sui social il brutto gesto: “Fratelli d’Italia (gazebo accanto al mio) mi schizza il Gel disinfettante addosso perché spiego il concetto di integrazione e coabitazione ad una famiglia di quelli che loro definirebbero clandestini”.

La denuncia del ragazzo ha fatto presto il giro del web, tanto da attirare l’attenzione anche tra i vertici della politica nostrana. Così Luigia Luciani e Stefano Molinari hanno deciso di ospitare la sua testimonianza a “Lavori in corso”.

“Recentemente mi sono ritrovato ad avere al mio fianco banchetti di Fratelli d’Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, Pd. Insomma realtà politiche con le quali noi non condividiamo nulla o quasi. Sta di fatto che oggi, intorno alle 8:30/9:00, mentre stavo distribuendo alcuni volantini ad una persona straniera mi sono girato e ho trovato del gel disinfettante sul mio materiale elettorale: volantini, spille.

E queste persone non hanno nemmeno voluto negare di fronte l’evidenza, anzi mi hanno detto che fosse libera concorrenza. Assolutamente no, questa è libera delinquenza. Di fronte alla tematica dell’immigrazione queste persone devono procurarsi del gel disinfettante per contrastare. Lo trovo irrispettoso, anche della dignità delle persone.

Forse dovrebbero disinfettare i loro preconcetti”.

