Manca sempre meno all’inizio della scuola e si avvicina inesorabilmente il tempo delle decisioni. Mentre si consumano le ultime riunioni tra Governo centrale ed enti locali, per alcuni studenti arriverà già domani il momento di insediarsi nei banchi abbandonati in fretta e furia mesi prima. Infatti partiranno i corsi di recupero, in ordine sparso, nella maggior parte degli istituti.

Per il suono ufficiale della prima campanella bisognerà attendere un altro paio di settimane. Che potrebbero diventare tre in alcune regioni italiani, tutt’ora indecise sulla data d’inizio. Sembra invece aver sciolto le riserve il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio, che ai microfoni di Stefano Molinari e Luigia Luciani ha di fatto rivelato il ritorno tra i banchi degli studenti abruzzesi: “possiamo confermare le riaperture delle scuole per il 24 settembre“.

Ecco l’intervista a Marco Marsilio a “Lavori in corso”.

“Proprio in questo momento, in sede di Giunta, tra le delibere che stiamo per approvare c’è quella sul calendario scolastico. E possiamo confermare le riaperture delle scuole per il 24 settembre.

Abbiamo consultato il territorio. Ce lo chiedono i sindaci, ce lo chiedono i presidente delle province, che poi sono le due realtà amministrative che hanno la proprietà degli edifici scolastici. Ce lo chiedono i presidi, che devono ancora stabilire con precisione il personale impegnato.

Vediamo se riusciamo a farci dare dal Ministero e dal Governo il via libera sulle richieste fatte dalle Regioni. E che si possa arrivare all’80% della copertura sul totale dei posti nei mezzi di trasporto.

Questa insistenza di aprire il 14 settembre mi sembra poco ragionevole. D’altronde l’Abruzzo, come altre regioni del Sud, normalmente ha un calendario che inizia qualche giorno dopo rispetto le regioni del Nord. E quindi finirà anche qualche giorno dopo”.

