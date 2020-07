Il focus delle statistiche dei calciatori della Juventus, campione d’Italia per la nona volta consecutiva, non può non partire dai numeri legati ai gol… e quindi dagli strabilianti numeri di Cristiano Ronaldo.

Con ancora due giornate da disputarsi, rileviamo che CR7 è andato in rete in campionato praticamente il triplo delle volte rispetto al secondo miglior marcatore della squadra: 31 le reti di Ronaldo contro le 11 di Dybala.

Non si può però non sottolineare che nella stagione record in Italia per assegnazione dei calci di rigore, i penalty hanno dato una grossa mano al portoghese che proprio dal dischetto ha realizzato ben 12 delle sue 31 marcature. Avesse realizzato anche il calcio di rigore fallito ieri sera contro la Sampdoria, sarebbe stata già perfettamente rispettata la clamorosa media di un gol a partita (sarebbe stata 32 reti in 32 presenze).

Ronaldo dovrà dunque realizzare almeno tre reti nelle due partite restanti per riuscire a rispettare tale media. Ne mancano invece 5 per raggiungere il record assoluto di gol in Serie A in un campionato detenuto dal suo compagno di squadra Higuain (36 reti nel Napoli… allenato da Sarri)… a patto che questo record non sia invece battuto in settimana da Ciro Immobile che è già a quota 34 e che, per ironia della sorte, chiuderà il suo campionato proprio a Napoli.

Con la rete di Federico Bernardeschi contro la Sampdoria, sono diventati 15 i giocatori bianconeri andati a segno finora in campionato:

CALCIATORE GOL Media Gol a Partita Gol / Minuti Giocati Cristiano Ronaldo 31 0,94 94,30 Paulo Dybala 11 0,33 196,82 Gonzalo Higuain 7 0,23 242,86 Matthijs de Ligt 4 0,10 816,33 Aaron Ramsey 3 0,13 337,00 Miralem Pjanic 3 0,10 741,33 Leonardo Bonucci 3 0,09 981,33 Danilo 2 0,10 675,50 Juan Cuadrado 2 0,06 1.280,50 Giorgio Chiellini 1 0,25 201,00 Merih Demiral 1 0,20 379,00 Douglas Costa 1 0,04 792,00 Federico Bernardeschi 1 0,04 1.413,00 Adrien Rabiot 1 0,04 1.864,00 Alex Sandro 1 0,04 2.296,00

Nella sua prima stagione in bianconero, CR7 aveva dominato anche la classifica degli assist (evento davvero assai raro per chi è anche il capocannoniere della squadra). Quest’anno però i gol da lui realizzati (e conseguentemente gli assist da lui ricevuti) sono stati davvero troppi di più per poter riuscire a primeggiare anche stavolta.

Addirittura Ronaldo con 6 assist si ritrova in quarta posizione dietro a Dybala (che ha stesso numero di gol e assist:11), e Bentancur e Pjanic al secondo posto con 8 assist.

CALCIATORE ASSIST Paulo Dybala 11 Rodrigo Bentancur 8 Miralem Pjanic 8 Cristiano Ronaldo 6 Juan Cuadrado 6 Douglas Costa 5 Gonzalo Higuain 4 Alex Sandro 3 Blaise Matuidi 2 Aaron Ramsey 1 Federico Bernardeschi 1 Matthijs de Ligt 1 Merih Demiral 1 Sami Khedira 1

Nella stagione passata Cristiano Ronaldo aveva dominato anche la classifica dei minuti giocati mentre in questo campionato qualche sostituzione in più (che ha creato anche qualche screzio con l’allenatore) ha fatto sì che l’uomo più presente sia tornato ad essere Leonardo Bonucci.

Di seguito l’elenco dei 25 giocatori con almeno una presenza in campionato, ivi compresi quindi Emre Can (partito nel mercato invernale) e i giovani Muratore e Olivieri schierati da Sarri rispettivamente per 13 e 7 minuti:

CALCIATORE PRESENZE MINUTI TOTALI MINUTI A PARTITA Leonardo Bonucci 33 2.944 89,21 Cristiano Ronaldo 32 2.829 88,41 Juan Cuadrado 32 2.561 80,03 Wojciech Szczesny 28 2.520 90,00 Matthijs de Ligt 29 2.449 84,45 Alex Sandro 28 2.296 82,00 Miralem Pjanic 29 2.224 76,69 Paulo Dybala 33 2.165 65,61 Rodrigo Bentancur 29 2.123 73,21 Blaise Matuidi 22 2.112 96,00 Adrien Rabiot 27 1.864 69,04 Gonzalo Higuain 30 1.700 56,67 Federico Bernardeschi 27 1.413 52,33 Danilo 21 1.351 64,33 Aaron Ramsey 23 1.011 43,96 Douglas Costa 23 792 34,43 Gianluigi Buffon 8 720 90,00 Sami Khedira 12 685 57,08 Daniele Rugani 8 597 74,63 Mattia De Sciglio 9 470 52,22 Merih Demiral 5 379 75,80 Emre Can 8 279 34,88 Giorgio Chiellini 4 201 50,25 Simone Muratore 2 13 6,50 Marco Olivieri 1 7 7,00

Riguardo le sanzioni… i cartellini ricevuti dalla Juventus sono stati 81 (2,25 a partita):

CALCIATORE Ammonizioni Doppia ammonizione Espulsione Diretta Cartellini a partita Leonardo Bonucci 10 0 0 0,30 Rodrigo Bentancur 9 0 0 0,31 Miralem Pjanic 9 0 0 0,31 Juan Cuadrado 7 0 1 0,25 Federico Bernardeschi 6 0 0 0,22 Adrien Rabiot 5 1 0 0,26 Matthijs de Ligt 5 0 0 0,17 Paulo Dybala 5 0 0 0,15 Alex Sandro 4 0 0 0,14 Sami Khedira 3 0 0 0,25 Cristiano Ronaldo 3 0 0 0,09 Danilo 2 1 0 0,19 Emre Can 2 0 0 0,25 Blaise Matuidi 2 0 0 0,09 Aaron Ramsey 2 0 0 0,09 Gonzalo Higuain 2 0 0 0,07 Merih Demiral 1 0 0 0,20 Daniele Rugani 1 0 0 0,13 Mattia De Sciglio 1 0 0 0,11 Douglas Costa 1 0 0 0,04 Wojciech Szczesny 1 0 0 0,04 TOTALE 81 2 1 2,29

Esattamente come l’anno scorso le espulsioni sono state 3: una per rosso diretto a Cuadrado nel match dell’andata contro la Lazio e due per doppia ammonizione (a Rabiot e Danilo).

21 sono stati i giocatori ammoniti.

I 4 immacolati della rosa sono stati curiosamente i due primavera… e i due più anziani del gruppo, Buffon e Chiellini (di certo, in questo, favorito dall’aver giocato pochissimo a causa dell’infortunio al ginocchio).

A dispetto del fisico, e dei numeri record, nella speciale classifica di anzianità di squadra… al terzo posto dopo i due senatori bianconeri viene proprio CR7. Curioso rilevare che nonostante l’assenza di Buffon, l’anno scorso al PSG, anche nella stagione passata Chiellini non era il più anziano del gruppo: fino all’anno scorso in rosa c’era infatti anche Barzagli, di tre anni più “vecchio” di Chiellini.

CALCIATORE Data di Nascita Gianluigi Buffon 28/01/1978 Giorgio Chiellini 14/07/1984 Cristiano Ronaldo 05/02/1985

Chiudiamo l’analisi indagando su 4 particolari classifiche di rendimento (calcolate solo sui calciatori che hanno accumulato in campionato almeno il 25% delle presenze sulle partite totali):

Precisione nei passaggi:

CALCIATORE Precisione Passaggi Miralem Pjanic 57,90 Juan Cuadrado 54,20 Leonardo Bonucci 53,30

Dribbling a partita:

CALCIATORE Dribbling a partita Paulo Dybala 2,00 Douglas Costa 1,90 Cristiano Ronaldo 1,60

Contrasti vinti a partita:

CALCIATORE Contrasti vinti a partita Juan Cuadrado 2,10 Rodrigo Bentancur 2,00 Miralem Pjanic 1,60

Recuperi palla a partita:

CALCIATORE Recuperi palla a partita Alex Sandro 1,60 Danilo 1,20 Adrien Rabiot 1,10

Vittorio de Gaetano

LEGGI ANCHE: