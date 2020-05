Rispetto all’osservatorio regionale le Marche hanno raggiunto molto prima del previsto il risultato di quasi zero contagiati, un risultato che però non è una sorpresa per il Governatore della regione. “All’inizio della pandemia avevamo una curva che era fra le prime d’Italia – racconta Luca Ceriscoli – da fine marzo è cambiata la direzione di questa crescita e oggi siamo in un’ottima condizione”.

Ma come è stato possibile un risultato del genere? “Tante attenzioni nel percorso”, spiega Ceriscioli, e un ruolo molto importante è spettato anche alla comunicazione: “Abbiamo fatto una scelta molto importante sulla comunicazione. Secondo me ha aiutato tantissimo. I marchigiani sono stati molto informati, hanno riconosciuto anche il nostro sforzo di comunicare costantemente tutti i dati. Ogni giorno con tre bollettini. La situazione ha favorito anche la responsabilità dei comportamenti“.

Luigia Luciani e Stefano Molinari ne hanno parlato proprio con il Governatore Ceriscioli. Ecco cosa ha detto.

Marche a contagio zero, il Governatore Ceriscioli ► “Fondamentale comunicazione con i cittadini”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE

LEGGI ANCHE: