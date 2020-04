“Le strutture sanitarie lombarde sono più rassicuranti di quelle campane. Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania. A fare che cosa? I posteggiatori abusivi? Non credo che sia al vertice delle nostre ambizioni un’occupazione simile. Mentre invece i campani, 14 mila ogni anno, vengono in Lombardia a farsi curare. Se qualcuno abbia goduto di quanto è successo in Lombardia? Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“.

Queste le parole pronunciate dal direttore di Libero Vittorio Feltri durante la diretta di Fuori dal coro, il programma in onda su Rete 4 condotto da Mario Giordano che ha subito preso le distanze da quanto dichiarato.

Stefano Molinari e Luigia Luciani hanno chiesto al Direttore di uno dei quotidiani più importanti del Sud che cosa ne pensa: ecco cosa ha detto in diretta il Direttore de Il Mattino Federico Monga.

Feltri insulta i meridionali, il Direttore de ‘Il Mattino’ Federico Monga: “Non merita risposta”

