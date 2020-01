Gianluigi Paragone non le manda a dire a Luigi Di Maio, ministro dimissionario non dal ruolo di Ministro degli Esteri, bensì da quello di capo politico del Movimento 5 Stelle.

L’ex grillino a ‘Lavori in Corso’ ha commentato aspramente la sua scelta di dimettersi, vedendo la causa in un imminente fine del Movimento.

Ecco cosa ha detto.

Paragone duro su Di Maio ► “Si dimette per non assistere alle scoppole in Emilia e Calabria”

“Di Maio è arrivato spompato a un terzo della maratona, mi dispiace ma ad oggi il Movimento non ha futuro.

Si è costretto a dimettersi prima di veder franare il Movimento 5 Stelle persino nella sua Campania.

Sono amareggiato, perché quando tu vinci le elezioni e gli italiani ti danno un mandato preciso su quel che devi fare ma tu non lo fai è grave.

Quella speranza che il Movimento aveva acceso nei confronti di questi italiani due anni dopo si consuma in questo luogo che è una proiezione del palazzo.

Il Movimento era nato all’aperto, con parole spigolose, dure. Oggi invece siamo qua coi facilitatori. Vai da un imprenditore a dire “abbiamo i facilitatori”, quello risponde “avete rotto i co***oni, altro che facilitatori”.

Siamo alla vigilia di una scoppola in Emilia e in una regione importante del sud come la Calabria, siamo alla vigilia di un’elezione in Senato a fine febbraio, dove ancora una volta ha candidato un suo amico che perderà, perché mentre Di Maio candida i suoi amici la sinistra candida Sandro Ruotolo: cosa gli vuoi dire a Sandro Ruotolo (uno che ha fatto grandi inchieste quando era con Santoro) che è la casta?“

