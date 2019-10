Var, rigori, falli e fuorigioco: arbitri sotto accusa

Montella furioso al termine di Fiorentina-Lazio per un fallo su Sottil all’inizio dell’azione che ha portato Immobile al gol del 2 a 1. D’altra parte Inzaghi recrimina per un rigore non concesso nel primo tempo su Lazzari. A Parma caos fuorigioco. Nell’azione del gol di Lukaku Candreva è in posizione regolare, ma non il belga.

Gli arbitri hanno sbagliato o deciso correttamente? I cambiamenti sul Var e il nuovo regolamento hanno messo in confusione gli arbitri?

Ecco cosa hanno detto le Teste di Calcio sulle decisioni arbitrali della 9° giornata di campionato.

