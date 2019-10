Verso Roma-Milan: i precedenti dicono che…

85sima sfida in Serie A in casa giallorossa tra Roma e Milan.

Non c’è un campo di Serie A sul quale il Milan abbia vinto di più rispetto a quanto nelle trasferte contro la Roma: sono ben 28 i successi rossoneri negli 84 precedenti finora disputati, più delle 25 vittorie ottenute dai giallorossi ma meno dei 31 pareggi (risultato registrato anche nell’1-1 della scorsa stagione).

In perfetto equilibrio il bilancio delle reti segnate: 92 per parte.

Che il Milan sia avversario particolarmente ostico per la Roma è dimostrato anche dal fatto che con nessun altra squadra in Serie A ha inanellato una serie negativa interna di ben 15 stagioni consecutive: dopo il successo capitolino dell’aprile del 1966 i tifosi di casa hanno dovuto attendere il 1983 per vedere nuovamente la Roma battere il Milan in casa:

DATA PARTITA RISULTATO SEGNO 10 APRILE 1966 Roma – Milan 1-0 1 31 DICEMBRE 1966 Roma – Milan 0-1 2 5 MAGGIO 1968 Roma – Milan 1-1 X 15 DICEMBRE 1968 Roma – Milan 1-1 X 15 FEBBRAIO 1970 Roma – Milan 0-1 2 23 MAGGIO 1971 Roma – Milan 1-1 X 9 APRILE 1972 Roma – Milan 1-2 2 26 NOVEMBRE 1972 Roma – Milan 0-0 X 28 OTTOBRE 1973 Roma – Milan 1-2 2 27 OTTOBRE 1974 Roma – Milan 0-1 2 9 NOVEMBRE 1975 Roma – Milan 0-0 X 5 DICEMBRE 1976 Roma – Milan 1-1 X 23 OTTOBRE 1977 Roma – Milan 1-2 2 8 OTTOBRE 1978 Roma – Milan 0-3 2 16 SETTEMBRE 1979 Roma – Milan 0-0 X 29 NOVEMBRE 1981 Roma – Milan 1-1 X 25 SETTEMBRE 1983 Roma – Milan 3-1 1

E per di più, non c’è altra squadra contro cui la Roma abbia perso in casa per 4 stagioni consecutive, come capitato contro il Milan per ben due volte… paradossalmente in periodi diversi dalle 15 stagioni suelencate (dal 1961/1962 al 1964/1965 e dal 1986/1987 al 1989/1990).

Tale record negativo potrebbe essere eguagliato dai giallorossi sabato prossimo se dovessero perdere in casa contro il Napoli, come già accaduto negli ultimi 3 campionati:

DATA PARTITA RISULTATO SEGNO 25 FEBBRAIO 1962 Roma – Milan 0-1 2 9 DICEMBRE 1962 Roma – Milan 0-1 2 3 MAGGIO 1964 Roma – Milan 2-3 2 27 DICEMBRE 1964 Roma – Milan 1-2 2 DATA PARTITA RISULTATO SEGNO 21 DICEMBRE 1986 Roma – Milan 1-2 2 17 APRILE 1988 Roma – Milan 0-2 2 22 GENNAIO 1989 Roma – Milan 1-3 2 25 FEBBRAIO 1990 Roma – Milan 0-4 2 DATA PARTITA RISULTATO SEGNO 4 MARZO 2017 Roma – Napoli 1-2 2 14 OTTOBRE 2017 Roma – Napoli 0-1 2 31 MARZO 2019 Roma – Napoli 1-4 2 2 NOVEMBRE 2019 Roma – Napoli ? ?

Prima trasferta alla guida del Milan per Stefano PIOLI. Il neo-allenatore rossonero ha contro i giallorossi la propria bestia nera considerando che è riuscito a vincere solo in 2 delle 18 sfide di Serie A (in entrambe le circostanze la vittoria è stata ottenuta fuori casa). Tra le 10 sconfitte patite da Pioli contro la Roma, resta celeberrimo l’1-4 subito nel derby di ritorno del 2006, a seguito del quale l’allenatore fu esonerato dalla guida del Lazio.

DATA PARTITA RISULTATO VINCITORE 24 SETTEMBRE 2006 Parma – Roma 0-4 ROMA 11 FEBBRAIO 2007 Roma – Parma 3-0 ROMA 4 DICEMBRE 2010 Chievo – Roma 2-2 X 23 APRILE 2011 Roma – Chievo 1-0 ROMA 21 DICEMBRE 2011 Bologna – Roma 0-2 ROMA 29 GENNAIO 2012 Roma – Bologna 1-1 X 16 SETTEMBRE 2012 Roma – Bologna 2-3 PIOLI 27 GENNAIO 2013 Bologna – Roma 3-3 X 29 SETTEMBRE 2013 Roma – Bologna 5-0 ROMA 11 GENNAIO 2015 Roma – Lazio 2-2 X 25 MAGGIO 2015 Lazio – Roma 1-2 ROMA 8 NOVEMBRE 2015 Roma – Lazio 2-0 ROMA 3 APRILE 2016 Lazio – Roma 1-4 ROMA 26 FEBBRAIO 2017 Inter – Roma 1-3 ROMA 5 NOVEMBRE 2017 Fiorentina – Roma 2-4 ROMA 7 APRILE 2018 Roma – Fiorentina 0-2 PIOLI 3 NOVEMBRE 2018 Fiorentina – Roma 1-1 X 3 APRILE 2019 Roma – Fiorentina 2-2 X

L’ultima volta che la sfida all’Olimpico tra Roma e Milan si è disputata alle ore 18 coincide con l’ultima volta in cui questa sfida si è giocata nel mese di ottobre (29 ottobre 2011). Vinse il Milan 2-3. Mattatore dell’incontro: Zlatan Ibrahimovic, autore di una splendida doppietta.

Vittorio de Gaetano

