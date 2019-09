Lazio – Roma: statistiche curiose sul derby capitolino

75sima edizione del derby capitolino nella Serie A (a girone unico) in casa della Lazio.

Dovessero vincere i biancocelesti, il bilancio sarebbe nella situazione di maggior equilibrio possibile:

25 vittorie della Lazio, 25 pareggi, 25 vittorie della Roma.

Dovesse invece non vincere la Lazio, la striscia di mancate vittorie interne consecutive per i padroni di casa (considerate le 3 ultime partite casalinghe della scorsa stagione) salirebbe a quota 4 (come non accade dal campionato 2015/2016, quando la striscia arrivò fino a quota 5):

DATA PARTITA RISULTATO 20 APRILE 2019 Lazio – Chievo 1-2 5 MAGGIO 2019 Lazio – Atalanta 1-3 20 MAGGIO 2019 Lazio – Bologna 3-3 1 SETTEMBRE 2019 Lazio – Roma ?

DATA PARTITA RISULTATO 1 NOVEMBRE 2015 Lazio – Milan 1-3 22 NOVEMBRE 2015 Lazio – Palermo 1-1 4 DICEMBRE 2015 Lazio – Juventus 0-2 14 DICEMBRE 2015 Lazio – Sampdoria 1-1 6 GENNAIO 2016 Lazio – Carpi 0-0

Il risultato che manca da più tempo è la vittoria dei giallorossi: in caso di vittoria della Roma, tra questo nuovo successo e l’ultimo (lo 0-2 del 4 dicembre 2016) sarebbero intercorsi esattamente 1.000 giorni (senza contare i giorni delle partite).

Le 25 vittorie giallorosse fanno della Lazio il campo su cui la Roma ha vinto più volte in trasferta (è ovvio comunque che questo dato è particolarmente influenzato dall’effetto derby).

Mai il derby Lazio-Roma si era giocato entro le prime due giornate (neanche sul campo della Roma) così come mai si era giocato nel mese di settembre (mentre ci sono due precedenti settembrini Roma-Lazio).

Attualmente la Roma ha la striscia aperta di pareggi esterni consecutivi più lunga della Serie A (3): si tratta delle ultime tre trasferte della scorsa stagione:

DATA PARTITA RISULTATO 20 APRILE 2019 Inter – Roma 1-1 5 MAGGIO 2019 Genoa – Roma 1-1 18 MAGGIO 2019 Sassuolo – Roma 0-0

E’ ancora molto lontana la Serie record di pareggi esterni consecutivi della Roma (7).

Una striscia che per i tifosi giallorossi rievoca dolci ricordi: si tratta infatti della serie di pareggi fuori casa ottenuta nel 1982/1983, quando, dopo la sconfitta contro la rivale Juventus, è stata inanellata una serie di pareggi esterni (7 consecutivi appunto… e 9 su 10) culminata con il pareggio di Marassi contro il Genoa che consegnò matematicamente lo scudetto alla squadra allenata da Liedholm.

DATA PARTITA RISULTATO 24 OTTOBRE 1982 Juventus – Roma 2-1 7 NOVEMBRE 1982 Udinese – Roma 1-1 28 NOVEMBRE 1982 Catanzaro – Roma 0-0 19 DICEMBRE 1982 Avellino – Roma 1-1 9 GENNAIO 1983 Torino – Roma 1-1 23 GENNAIO 1983 Verona – Roma 1-1 6 FEBBRAIO 1983 Ascoli – Roma 1-1 27 FEBBRAIO 1983 Cesena – Roma 1-1 13 MARZO 1983 Pisa – Roma 1-2 27 MARZO 1983 Fiorentina – Roma 2-2 24 APRILE 1983 Inter – Roma 0-0 8 MAGGIO 1983 Genoa – Roma 1-1

Vittorio de Gaetano

