Lazio, tutti i dubbi sulla difesa

Stefano Agresti

Non credo che questa sia la miglior difesa, dovrebbe giocare Bastos. Non capisco come possa non giocare. A me sembra che Vavro possa diventare un buon giocatore, bisogna dargli un po’ di tempo ma andrebbe fatto giocare con più continuità. Se lo fai giocare in una squadra sempre in difficoltà è chiaro che anche lui soffre. Però francamente non mi sembra il problema principale della Lazio. Non lo si può bocciare subito, è comunque uno che gioca in nazionale con Skriniar e che è stato pagato una cifra importante. Comunque, dopo Acerbi, credo che Bastos ora sia il miglior difensore della Lazio.