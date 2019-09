Inzaghi, perché fai sempre gli stessi errori?

Roberto Pruzzo

Non è un segnale positivo quando ti trovi con 2 o 3 titolari in panchina. Non lo puoi fare e non lo devi fare. Una volta ti può dire bene, ma poi ti può dire male e allora è normale che ti arrivano tutte le accuse. Perché Inzaghi lo ha fatto? Perché tenere fuori Milinkovic e Correa? Pronti e via i titolari non può lasciarli fuori.