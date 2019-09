Oscar Damiani

Non avevo dubbi che si sarebbe arrivati a questa conclusione, che va bene a tutti: va bene al PSG che prende un gran centravanti non pagandolo, va bene a Icardi che va a giocare la Champions e va in un campionato molto importante, va bene all’Inter perché secondo me il giocatore farà bene quindi il Paris probabilmente lo riscatterà e non so se va bene a Wanda Nara ma se l’hanno fatto probabilmente sì.

Lui e Mbappé saranno una delle coppie più forti del panorama internazionale, e non dimentichiamo che ci sono anche Cavani e Neymar: Leonardo ha davvero fatto una squadra per vincere la Champions.

Per me Mkhitarian è un campione, un giocatore veramente completo. L’unica cosa che mi lascia perplesso è che se un grande club come l’Arsenal lo lascia partire vuol dire che presume che lì ci siano giocatori migliori di lui e che Mkhitarian non rientra più nel progetto. Detto ciò è un calciatore che può dare una grossa mano alla Roma e che ha un procuratore internazionale come Raiola: è un grande colpo.

Penso che la regina del mercato sia l’Inter, perché Marotta e Ausilio hanno fatto veramente un gran lavoro. Il più grande acquisto secondo me è stato Antonio Conte: lui è il più bravo, il più forte, dà una carica impressionante alla squadra.

Penso che l’antagonista della Juventus quest’anno sarà l’Inter.