Tardelli: “Juve, la rosa è da sfoltire. Anche Napoli e Inter da scudetto”

Sabato si giocherà una delle partite più belle del campionato: Juventus-Napoli. Una sfida che ha il sapore dello scudetto. Anche se siamo solo alla seconda giornata di campionato sarà comunque una partita fondamentale per entrambe le squadre.

Come si presentano le squadre a questa sfida? Chi vincerà tra Napoli e Juventus? Quali sono le favorite per lo scudetto?

Ecco la nostra intervista ad uno dei più grandi giocatori del calcio italiano, Marco Tardelli.

“La Juventus sta cercando nuovi assetti e nuovi schemi, ha il problema di una rosa da sfoltire, ma credo sia sempre la solita squadra che alla fine in campo sa vincere. Ancelotti ha capito e costruito un Napoli importante, Conte mi impressione tantissimo, riesce a far rendere sempre al massimo i suoi giocatori, l’Inter è da scudetto. Non tralasciamo la Lazio, sono anni che fa bene e che ora può trovare la continuità, e l’Atalanta che migliora anno dopo anno. Sarà un campionato molto equilibrato”.

LEGGI ANCHE: