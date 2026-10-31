UDINESE – ROMA, LE PAGELLE – Gollini 6

Non di stima ma di merito, perché la parata la fa, con grande reattività. Sul gol di Zaniolo una deviazione gli complica la vita nel tentativo di schiaffeggiare via la palla lateralmente.

Hermoso 7

Mastica un avversario per ogni duello.

N’Dicka 7,5

Royal Air Force: radar e stavolta pure bombardiere di Gasp.

Ghilardi 7+

Può ben presto dedicarsi a essere solo elegante, fino a rilassarsi sul gol di Zaniolo. Finora il minutaggio concessogli è stato inferiore al valore; il grafico è destinato a rialzarsi. Si concede il magnifico gol.

Molina 7

Passa il suo tempo di gara a sgambettare con punteggiatura di cross, prendendosi pure il lusso di tentare di sorprendere

De Roon 6,5

Non lo avevamo previsto come titolare, effettua il miglior riscaldamento possibile. Cerniera e goniometro, all’occorrenza prendendo l’ascensore in anticipo.

Cristante 7 +

Architetto, geometra, carpentiere. Giallo evitabile. Gol da centravanti.

Wesley 7

Il vantaggio della Roma comincia da un suo assist con i giri contati sul quale Cristante si avventa con istinto da centravanti.

Soulé 7,5

Riempie di sé la fase offensiva senza trascurare i ripiegamenti. Il suo serbatoio in questo periodo non risente del caro carburanti.

Mora 7+

Gol alla Paolo Rossi, riferimento offerto sulla fascia e in ampiezza, attitudine alla crescita dell’utilità tattica.

Malen 7,5

Il gol più bello, l’impatto più efficace nello sgretolare la fase (non) difensiva dell’Udinese.

Pisilli 6,5

Gli basta il cinquantino invece del 125.

Castro 6,5

Ricama e sforna l’assist per Ghilardi.

Gasperini 8

Anche oggi il migliore è lui, se tutti i suoi fanno ciò che devono finché la partita è vera e lo fanno arrabbiare appena abbassano un poco la guardia.