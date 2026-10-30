La decima giornata di Serie A propone due appuntamenti centrali: il derby Milan-Inter e Juventus-Napoli. Dopo il turno infrasettimanale, Inter e Lazio restano in testa a 25 punti, seguite dalla Roma a 21 e dal Como a 20. Il Milan, fermo a 18 dopo la prima sconfitta in campionato, cerca una risposta proprio nella stracittadina.

Il programma delle big si aprirà sabato 31 ottobre alle 18:00 con Udinese-Roma. La squadra di Gasperini arriva dal 4-2 contro il Cagliari, che ha conservato l’imbattibilità e mantenuto a quattro punti il distacco dalla vetta. I giallorossi cercano un’altra vittoria contro un’Udinese reduce dallo 0-0 sul campo del Parma.

Serie A, i big match della 10°giornata

Alle 20:45 sarà la volta di Milan-Inter. I rossoneri devono riscattare il 2-4 casalingo contro il Bologna, che ha interrotto la loro imbattibilità e portato a sette punti il ritardo dai nerazzurri. La squadra di Chivu arriva invece dal 2-0 sul campo del Venezia e vuole vincere il derby per difendere il primato e allontanare ulteriormente i rivali.

Domenica 1° novembre alle 12:30 toccherà al Como, che ospiterà il Venezia. Il 3-1 in trasferta contro il Torino ha portato la squadra di Fàbregas al quarto posto, davanti al Milan e a una sola lunghezza dalla Roma. I lariani cercano il quarto successo consecutivo in campionato contro un Venezia ultimo a quota tre punti, sconfitto dall’Inter nel turno infrasettimanale.

Alle 15:00 la Lazio riceverà il Cagliari all’Olimpico. Il 6-2 sul campo del Sassuolo ha confermato il momento dei biancocelesti, che hanno raccolto otto vittorie e un pareggio nelle prime nove giornate. La squadra di Gattuso scenderà in campo conoscendo già il risultato del derby di Milano e cercherà altri tre punti contro un Cagliari reduce da tre sconfitte consecutive.

Il secondo big match del weekend arriverà alle 20:45 con Juventus-Napoli. Le due squadre sono appaiate a 14 punti, ma arrivano al confronto da risultati opposti: i bianconeri hanno perso 2-0 sul campo del Genoa, mentre gli azzurri hanno ritrovato il successo con il 4-1 contro il Monza. La Juventus di Spalletti deve reagire davanti al proprio pubblico; il Napoli di Allegri cerca continuità per cominciare a ridurre un distacco dalla vetta già salito a undici punti.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: