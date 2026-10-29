Milan-Bologna, Ordine si scatena contro Amorim: “Questo è il peccato originale!”

Il giornalista contesta le scelte estive del tecnico portoghese e la costruzione della rosa rossonera: nel mirino gli esuberi, l'emergenza infortuni e le alternative a disposizione

“ECCO L’ERRORE PIÙ GRAVE DI AMORIM” – Il Milan cade 4-2 contro il Bologna e perde la propria imbattibilità in campionato, al termine di una partita che i rossoneri erano anche riusciti a ribaltare nel primo tempo grazie alla doppietta di Cissé. Nella ripresa, però, la formazione di Palladino sfrutta le difficoltà della squadra di Rúben Amorim, conquistando tre punti pesantissimi a San Siro.

A Radio Radio Lo Sport, Franco Ordine ha espresso un giudizio durissimo sulla gestione del tecnico portoghese, individuando nella costruzione della rosa durante il mercato estivo una delle principali cause delle difficoltà attuali.

Milan-Bologna, Ordine contro Amorim: “Hai commesso un errore clamoroso!”

Secondo il giornalista, il problema del Milan non può essere spiegato soltanto attraverso l’emergenza infortuni. Le decisioni prese durante l’estate avrebbero infatti ridotto eccessivamente le alternative a disposizione dell’allenatore. “Quando tu, all’inizio, nella costruzione della rosa, decidi a tavolino, sulla base di nessuna tua conoscenza ma di quello che ti hanno riferito, che Tomori non serve, Fofana non serve, Athekame non serve, Nkunku non serve, tu commetti un errore clamoroso”.

Ordine richiama anche una risposta ricevuta da Amorim sulla difficoltà di allenare un gruppo troppo numeroso. “Mi dice: ‘Non si possono allenare 27 giocatori’. Ah, non si possono allenare? E adesso tieniti questa situazione, sei a nove infortunati! Tu devi sapere che, facendo l’Europa League, giocando sabato, giovedì e domenica, hai bisogno di un numero maggiore”.

“Valutazioni fatte sui pregiudizi”: il confronto si accende

Da qui la critica alle valutazioni su Fofana, Nkunku e Athekame, che Ordine invita a confrontare con il rendimento offerto successivamente lontano da Milano. “Dimmi tu se queste sono valutazioni fatte sulla base di pregiudizi, non di giudizi”.

Una responsabilità che, per il giornalista, non ricade soltanto sull’allenatore, ma coinvolge anche chi ha partecipato alla costruzione della squadra. “Se tu non hai dirigenti all’altezza e sei stato costretto a cambiarne uno ogni sei mesi, se continui a cambiare staff tecnico, allenatore, preparatori, giocatori, ma cosa costruisci? Cominci sempre punto e da capo”.