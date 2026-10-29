Christine Lagarde ha comunicato al Consiglio direttivo e ad Antonio Costa che lascerà la presidenza della BCE il 7 febbraio 2027, quasi nove mesi prima della scadenza naturale del mandato, prevista a fine ottobre 2027. L’annuncio è arrivato oggi con un breve video sui social, in cui Lagarde ha detto di lasciare “una Bce pronta per il futuro”. Il Consiglio direttivo l’ha salutata con una lunga standing ovation.

Il successore sarà nominato dal Consiglio europeo secondo l’articolo 283 del Trattato, e l’uscita anticipata permetterebbe di individuarlo prima delle presidenziali francesi della primavera 2027. Tra i favoriti circolano i nomi di Knot e De Cos.

Clicca qui per vedere l’intervento di Christine Lagarde: https://youtube.com/shorts/Ckmf4ASvfhI