Udite udite, l’UE detta la Manovra 2027: sì alle armi, per il “resto” arrangiatevi!

La legge di bilancio del 2027 del governo italiano risulta attualmente bloccata in attesa del via libera definitivo da parte dell’Unione Europea. Il Ministro dell’Economia, onorevole Giancarlo Giorgetti, ha rinviato la presentazione del testo formale alle Camere in vista della decisione dell’Ecofin del prossimo 9 novembre. Insomma, l’esecutivo italiano è vincolato dalle rigide regole di Bruxelles sull’utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale nota come NEC. Il deficit aggiuntivo consentito per il 2027 è limitato allo 0,6% del PIL e destinato esclusivamente a spese per difesa ed energia. Cioè decidono loro quello che dobbiamo fare, capite?

Carri armati sì, famiglie e sanità no

Qualsiasi misura estranea a questi due capitoli, pensate il sostegno alle famiglie o alla sanità, richiede coperture interne tramite nuovi tagli di altre spese o nuove tasse. Ecco, io mi fermo qua perché viviamo ormai in un mondo alla rovescia. Io non so più come dirvi, questa gabbia folle nella quale siamo entrati: l’Unione Europea decide che noi dobbiamo spendere per fare carri armati ma non possiamo dare soldi alle famiglie, non possiamo curare gli anziani e non possiamo curare la gente negli ospedali. Questa in sintesi la situazione.

Io non so cosa dire. Ecco, l’unica cosa che posso dire è che per mia fortuna faccio consulenza agli imprenditori e vivo un mondo completamente diverso. Gli imprenditori, ovviamente quelli intelligenti, capiscono che serve una pianificazione strategica, perché in momenti così difficili aspettare l’aiuto dal governo italiano, come vi leggo dalle notizie dei giornali, è impossibile.

Il 26 novembre a Milano l’evento per gli imprenditori

Il 26 di novembre io faccio a Milano un evento dal vivo. Molti si sono già iscritti dal sito valeriomalvezzi.it. È destinato agli imprenditori, ve lo dico subito, perché io vado a portare le testimonianze di altri imprenditori che stanno andando bene. E come si fa ad andare bene in un’economia del genere? Semplicemente non illudendosi negli aiuti del PNRR, negli aiuti di Stato, nella politica, nella Meloni o in qualunque altro tipo di organo politico. E soprattutto non si sta ad aspettare i diktat comunitari. Imprenditori che vogliono uscire dalle gabbie politiche devono pensare a se stessi. Il mondo è grande, esistono grandi opportunità, ma bisogna saperle cogliere.

Invece qui leggo dai giornali che gli interventi per il sostegno alle imprese dovranno sottostare a rigidi criteri di ammissibilità stabiliti dalla Commissione Europea. E voi fottetevene! Se voi aspettate, come ha fatto qualcuno, gli aiuti di Stato oppure gli aiuti politici, morirete di fame. Se vi rimboccate le maniche e vi date da fare, come molti altri miei clienti, invece le cose andranno bene. Bisogna saper fare pianificazione strategica nel contesto economico-politico nel quale si vive. Questa è una regola di strategia.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi