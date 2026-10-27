ROMA-CAGLIARI, LE PAGELLE – Gollini 7

La miglior partita finora: la vittoria della Roma è in buona percentuale nei suoi guanti.

Mancini 5

Serata di rischi eccessivi e di troppe concessioni, fino a quella su Maldini. Stanco e sin dall’inizio fin troppo avanzato.

N’Dicka 6,5

Una solenne lucidità nel governare il caos, come può e da par suo.

Kulierakis 6

Non dispiace per soglia di disciplina e assunzione di responsabilità; un po’ macchinoso a tratti, Gasp lo catechizza a più riprese ma è apparso un decente centrale vecchio stile.

Lulli 7

Qualcosa sbaglia, parecchio azzecca, il tecnico lo rimprovera per questioni di posizionamento e perché il diamante va lucidato tatticamente, ma nella sua corsa fluida e nei suoi inserimenti chirurgici c’è, tra le altre cose, un nuovo messaggio a Roberto Mancini.

Pisilli 6,5

Gol, fasi di regia, incursioni e un calo di lucidità nel finale. Un’altra partita in cui non si è mai risparmiato.

De Roon 6 –

Un po’ compassato a tratti, con troppo campo alle spalle e una certa sofferenza delle incursioni di massa cagliaritane.

Cristante 6,5

A elastico tra linea mediana e trequarti, fa il massimo sia quando c’è da aprire l’ombrello che quando bisogna rilanciare l’azione.

Molina 6+

Dalla sua parte si gioca meno, nel primo tempo, però trova il modo di fornire assistenza e cesellare il cross per Lulli. A Napoli era stato più protagonista ma il pedigree non si perde mai.

Soulé 6,5

Argento vivo ma mai dissipato in personalismi: ogni dribbling è una carezza sul volto stanco di una Roma che ha giocato tanto, rinunciando a fior di titolari. Ora è uno dei leader, la maturazione è compiuta.

Castro 5

Occasione sprecata, stasera: palloni pochini e mal utilizzati.

Wesley 6,5

Entra e il Cagliari accusa la pressione che mette sul suo lato.

Mora 7,5

Nel momento più difficile per la Roma, trova il gol che ribalta la serata, con la modalità per lui più impensabile. Aveva faticato, dopo il suo ingresso, a ricavarsi la zolla giusta, poi ha cercato più di una sponda e trovato più di un guizzo. Quel suo gol di testa a fine stagione ce lo ricorderemo.

Malen 6,5

Gol a parte, il suo ingresso lubrifica il dispiegamento delle trame offensive.

Rensch 6

Accompagna e tampona.

Ghilardi 6,5

Offre riferimento, equilibrio e respiro sul lato dove Mancini aveva concesso troppo. Assist decisivo.

Gasperini 7+

Incazzato dal primo all’ultimo minuto, martella i suoi avendo capito per primo che la serata non avrebbe concesso alcun respiro. Il migliore assieme alla Sud.