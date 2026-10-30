Esattamente un anno fa, il 30 ottobre 2025, la Juventus affidava la panchina a Luciano Spalletti dopo l’esonero di Igor Tudor. Dodici mesi dopo il copione si ripete: 14 punti in nove giornate, la peggior partenza dal 2022/23, ottavo posto, allenatore sotto esame. “Poca lotta e poca roba” è stato il giudizio del tecnico dopo il ko di Genoa. Ma cambiare guida tecnica basta a invertire la rotta?

Una squadra reduce da se stessa

Il nodo non nasce in autunno. La Juventus vive dentro un’inerzia che attraversa gestioni e stagioni: “È una squadra reduce da se stessa“, ha detto Tony Damascelli in diretta a Radio Radio Mattino – Sport & News. Il club ha guardato troppo indietro mentre attorno cambiava tutto: “Non esiste più quella Fiat, non esistono più quegli Agnelli“.

Sul piano sportivo il conto è pesante, perché la società “si è impegnata finanziariamente in modo scriteriato“, tra giocatori sopravvalutati e direttori sportivi avvicendati. Fino a Giovanni Carnevali, nominato amministratore delegato e direttore generale il 12 giugno scorso: “Carnevali si è ritrovato in una situazione di difficoltà estrema con un mercato soffocato“.

Spalletti, Conte e il presidente che manca

Su Spalletti il giudizio è netto: “Spalletti secondo me è arrivato nel momento sbagliato della sua carriera“. Il paragone scelto: “Lui alla Juventus è come un rapper al concerto di Capodanno di Vienna“. Eppure l’esonero non è la cura, perché “non è che liquidando Spalletti si possa cambiare la situazione“. Il nome più evocato dai tifosi resta quello di Antonio Conte, ma Damascelli liquida l’ipotesi così: “I nostalgici e gli smemorati parlano di Antonio Conte. Dimenticano, forse, come ha lasciato la Juventus…“.

La soluzione, per Damascelli, è altrove: “Io ritengo che la Juventus abbia bisogno di un vero presidente“. L’identikit è presto fatto: “Io sceglierei un uomo anziano, di un’età superiore alla mia, e lo metterei lì a capo della Juventus“. Il nome è quello di Fabio Capello: “È una mia idea, perché la maturità, la forza, il carisma, il carattere, la furbizia porterà a questa conclusione“.

Ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport