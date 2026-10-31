“Non dovevamo essere visti” ▷ L’audizione dei danneggiati da vaccino in Commissione Covid

Giovedì 29 ottobre, in Commissione Covid, l’associazione Persone in cammino ha parlato di medici che non segnalano, ospedali che non li prendono in carico e dati AIFA fermi al 2022. Il giorno prima, al Quirinale, Mattarella si era scagliato contro i presunti no vax.

Il giorno prima, al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella aveva usato parole durissime contro chi “si oppone ai vaccini per principio”. Giovedì 29 ottobre, a pochi passi da lì, a Palazzo San Macuto va in scena l’altra faccia della storia. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid ha ascoltato i rappresentanti dell’associazione Persone in cammino. Sono cittadini che si sono vaccinati, che dicono di aver subito gravi reazioni avverse e che da anni denunciano di non essere ascoltati da nessuno.

Il presidente Sillo e Padovano hanno raccontato anni passati tra ospedali di mezza Italia e una documentazione clinica che, secondo loro, attesta la reazione avversa senza però aprire la strada alle cure.

Tra gli episodi riferiti alla Commissione c’è il medico di base che avrebbe rifiutato di segnalare il caso per paura di conseguenze professionali, lasciando la famiglia senza assistenza. C’è poi il presidio davanti alla Consulta del novembre 2022, quando, secondo il loro racconto, le forze dell’ordine imposero di togliere le magliette con la scritta “reazioni avverse” e spostarono le persone in carrozzina lontano dalla vista, proprio nel giorno in cui la Corte si pronunciava sull’obbligo vaccinale.

Al centro dell’audizione c’è soprattutto il tema della presa in carico. L’associazione denuncia che strutture specializzate come lo Spallanzani e l’Amedeo di Savoia di Torino seguono i pazienti long Covid, con fondi dedicati, ma non chi lamenta danni dopo la vaccinazione. A conferma hanno portato una risposta ufficiale che i commissari possono acquisire. Hanno poi segnalato un vuoto informativo: gli ultimi rapporti AIFA sulla sorveglianza dei vaccini anti-Covid risalgono alla fine del 2022. Hanno citato anche i numeri della farmacovigilanza: oltre 140mila segnalazioni di sospette reazioni avverse su circa 144 milioni di dosi, più di 23mila delle quali classificate come gravi.

Poi c’è la questione delle etichette. I membri dell’associazione raccontano di essere stati liquidati come no vax o diffusori di fake news, ignorati dall’informazione e ridotti a una percentuale statistica. Paradossalmente, l’aiuto concreto in questi anni è arrivato proprio da chi non si era vaccinato.

Nel video l’audizione completa.