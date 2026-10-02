Putin ▷ “L’ONU va riformata: il mondo sarà multipolare. IA? Può diventare un totalitarismo digitale”

Il 29 settembre Mosca ha scritto alla Nato, tramite l’ambasciata in Belgio, per protestare contro esercitazioni che a suo dire simulerebbero l’isolamento di Kaliningrad, l’exclave russa sul Baltico incastonata tra Polonia e Lituania. Nella nota si parla di rischio di scontro diretto e dell’uso dell’intero arsenale in caso di attacchi. Il dossier è arrivato ieri al Club Valdai, think tank russo fondato nel 2004, dove Vladimir Putin ha tenuto un lungo discorso prima di rispondere alle domande dei giornalisti.

L’ONU e la maggioranza globale

“Un gruppo ristretto di Paesi occidentali, una chiara minoranza globale, esercita un’influenza sproporzionata”. Putin critica così le Nazioni Unite, la cui riforma resta un obiettivo di Mosca ma, ammette, “è impossibile senza un consenso interno, che al momento è difficile da raggiungere”.

Per Mosca la struttura dell’ONU deve “riflettere la diversità del mondo”, con Asia, Africa, America Latina e Medio Oriente in “un ruolo molto più significativo”.

“L’ex potenza egemone dovrà inevitabilmente riconoscere la realtà di un mondo multipolare“, ha detto il presidente russo. E dovrà “imparare a cooperare con i paesi della maggioranza”. Brics e associazioni regionali “promettono molto”, ma costruire il nuovo assetto è “un percorso lungo e arduo”.

L’intelligenza artificiale

“Un simile totalitarismo digitale sarebbe un vicolo cieco, tetro e disumano”. Il timore, che Putin attribuisce agli esperti, è che l’intelligenza artificiale diventi “l’ennesimo tentativo di ridurre tutti a un denominatore comune”, attraverso algoritmi personalizzati. “L’Intelligenza Artificiale contribuisce ad aumentare l’efficacia della guerra”, e così porta a “conflitti più distruttivi”. I limiti all’uso in ambito di sicurezza sono “una questione di sopravvivenza per l’umanità”.

Agli uomini, sostiene, restano “buon senso, intuizione, la capacità di prendere decisioni che potrebbero non essere ovvie”.