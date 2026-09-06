Vannacci, l’indagine sul fascismo è un boomerang: “Chi va contro di lui, ma i sondaggi parlano chiaro”



L’indagine della Procura militare di Roma sull’esposto presentato da un sindacato dei militari contro Roberto Vannacci, riaccende il dibattito su Futuro Nazionale. L’esposto ipotizza la possibile ricostituzione del disciolto partito fascista, in violazione della legge Scelba. La Procura, guidata da Marco De Paolis, sta verificando anche gli eventuali profili di competenza della giustizia militare. Secondo Bonifacio Castellane, però, l’iniziativa potrebbe trasformarsi in un boomerang per gli avversari di Vannacci. “Tutto quello che va contro Vannacci va a favore di Vannacci”, sostiene Castellane. “È la cosa migliore che poteva succedere“. Se dagli accertamenti emergessero elementi a carico di Vannacci, la questione verrebbe definita nelle sedi competenti; se invece dovesse essere prosciolto, “nessuno potrà più dire in campagna elettorale che esiste un rischio fascismo”.

Tali vicende influiscono in maniera importante anche sui sondaggi. Sappiamo dell’influenza dei sondaggi sul comportamento degli elettori. Per sgomberare il campo Salvatore Borghese ridimensiona l’ipotesi della presunta ritrosia di alcuni elettori di centrodestra a dichiarare il proprio voto: “Ad oggi non sembra più particolarmente di attualità”, spiega Borghese, sottolineando come le interviste online e i questionari più anonimi abbiano ridotto il possibile condizionamento dell’intervistato. Quanto può valere Futuro Nazionale? Borghese ricorda che nei primi mesi di vita del partito alcune rilevazioni avevano indicato un elettorato potenziale “intorno alla doppia cifra”, pur distinguendo questo dato dalle effettive intenzioni di voto. Se la formazione di Vannacci arrivasse al 15%, Castellane ritiene inevitabile un confronto con il centrodestra. “È obbligatorio per il centrodestra entrare in un dialogo molto chiaro e molto serrato, quando sarà il momento opportuno, naturalmente con Vannacci”. Il punto decisivo, però, sarebbe capire chi si assumerebbe la responsabilità di un eventuale mancato accordo. “Coloro che oggi o domani si assumeranno la responsabilità di apparire come coloro che hanno impedito l’alleanza sarà, a mio parere, molto punito dall’elettorato”, sostiene Castellane.