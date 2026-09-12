Italia vassalla e senza figli: “Il vero nemico è nella testa degli italiani” | Con Giorgio Bianchi

L’Italia registra nel 2025 circa 355mila nuove nascite, in calo del 3,9% rispetto all’anno precedente, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna – tra i più bassi d’Europa e ben lontano dalla soglia di sostituzione di 2,1. Un dato che si inserisce in un declino strutturale avviato nel 2008, quando le nascite avevano toccato il loro massimo degli anni Duemila. Su questo scenario demografico, e sul più ampio tema del ruolo internazionale perduto dall’Italia, si è soffermato Giorgio Bianchi durante la puntata di Un Giorno Speciale, rispondendo alle domande del pubblico.

Lo stesso ha ricostruito il ruolo che l’Italia avrebbe potuto giocare come mediatore diplomatico tra Occidente e Russia, ricordando i rapporti storici del Paese con il mondo arabo e mediterraneo, e ha indicato nella perdita della “quarta sponda” libica l’emblema di un’autonomia nazionale ormai dismessa. Secondo il suo ragionamento, le classi dirigenti italiane, in particolare le aristocrazie industriali, sarebbero state progressivamente cooptate da poteri transnazionali, in un processo di cambiamento antropologico che Bianchi fa risalire al dopoguerra e che vedrebbe in Pier Paolo Pasolini uno dei primi a intuirne la portata.

La denatalità come problema culturale, non economico

Sul fronte demografico, Bianchi ha respinto le spiegazioni puramente economiche, portando l’esempio del Trentino Alto Adige, tra le regioni più ricche d’Europa ma comunque interessata dal calo delle nascite. Per il commentatore, il nodo sarebbe culturale, frutto di decenni di propaganda che avrebbero disincentivato la scommessa sul futuro. A supporto della sua tesi, ha citato il caso di Singapore, dove il governo offre incentivi economici alle famiglie per contrastare un tasso di fecondità ancora più basso di quello italiano. Il tema sarà al centro del suo prossimo libro, La società dei Golden Retriever, in uscita in autunno.